日銀排除近期升息可能性 安倍盼維持現行超寬鬆貨幣政策

路透報導，日本決策者承諾維持大規模貨幣政策支持，並設法驅散全球股市潰跌可能損及經濟復甦的擔憂，強調日本的經濟基本面依舊強勁。但他們並未警告市場不要過度推升日圓，由於日圓被視為市場大跌期間的安全押注，投資者開始買進日圓。



日本的謹慎行事表明，其慎防會在匯率和貿易問題上引起與美國的緊張關係，因此當擔心日圓出現不樂見的飆升可能會打壓出口時，幾乎沒有調度空間。



日本央行總裁黑田東彥排除很快升息的可能性，他週二在國會報告時表示，在通脹率和央行 2% 目標仍相去甚遠的情況下就升息，這是 “不適當的”。「日本通脹率尚未達到 1%，在這樣的情況下，只為創造將來的政策空間而過早調整貨幣政策，這樣做是不適宜的。」



日本首相安倍晉三也表達希望日本央行維持現行的超寬鬆貨幣政策，他表示他完全信任黑田東彥對貨幣政策的處理。



受美股週一大跌拖累，日股日經指數週二挫跌至近四個月低點。當天美元觸及 108.73 日圓，跌破 110 日圓大關，這是許多日本製造業者本財年獲利預測的假設匯率。



如果這波市場震盪持續下去，可能會損及 “安倍經濟學” 最重要的成果之一。



分析師表示，這也可能使日本央行準備退出刺激措施的計劃遭到推遲。就算經濟持續擴張，日本央行今年也難升息，在全球股市動盪的情形下，其可能性就更低了。



部分政府官員指出，市場波動可能妨礙企業調高薪資，儘管許多企業期待這波動盪是暫時現象。



但若日圓進一步上漲，目前還不確定日本當局會做出何種回應。美國總統川普把焦點放在與日本等國間的貿易失衡問題，讓日本決策官員更為棘手，擔心口頭壓低日圓可能會導致美日關係緊張。



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