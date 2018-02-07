台股反彈+營收題材助攻 台塑四寶領軍塑化族群強彈

台塑四寶昨 (6) 日公布元月合併營收，四寶單月營收都較去年同期成長，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 寫下近 3 年半新高，而台塑化 (6505-TW) 則是攀 3 年高點，在今 (7) 日台股反彈與營收題材助攻下，台塑四寶領軍塑化族群反攻強彈。

台塑、台化 (1326-TW) 與南亞盤中均有約 5% 的漲幅，南亞則上漲逾 2%，其中，台塑與台化走勢最為強勁，開紅盤後一路勁揚，一舉收復所有短天期均線。

展望本季，台塑董事長林健男表示，對本季展望維持先前看法，營收可能較去年第 4 季稍減，不過，2 月農曆春節交貨天數減少，應交而未交單將於 3 月出貨，3 月營收將高於 1 月與 2 月，加上農曆春節假期過後，下游客戶回補庫存，也適逢進入石化產品旺季，市場行情若獲推升，第 1 季營收就可望與去年第 4 季相當、甚至略為成長。

南亞董事長吳嘉昭預估，2 月營收將較 1 月小幅衰退，而本季營收則會與去年第 4 季持平或略減，其中，化工產品受到農曆春節假期工作天數減少因素影響，下游加工廠將會停工，而電子材料產品則因下游需求強勁，將持續生產以因應客戶需求。

台化副董事長洪福源表示，目前 2 月訂單都全數接完，若出貨順暢，在出貨日僅有半個月的情況下，預估營收將會月減 10%，至於 3 月訂單表現，油價仍為其中關鍵因素，但若油價持穩或上揚，在需求暢旺且庫存偏低下，3 月營收表現可期，預估本季營收將較第 4 季稍減。

台塑化總經理曹明表示，本季煉油量產能利用率預計為 89%，而第一套輕油裂腳廠到第 2 季才會進行定檢；從油價來看，曹明預估，在 OPEC 國家提前達到減產目標且減產達成率達 138%，加上 IMF 經濟成長率預估值上調等因素帶動下，台塑化也將全年油價估值上修至布侖特原油每桶約 60 美元，高於美國能源資訊管理局 (EIA) 預估的 59 元，低於 JP 摩根預估的 70 美元。

若投資人看好台塑後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如台塑麥證 77 購 01(072631-TW)、 台塑元大 77 購 01(071481-TW)、 台塑元富 77 購 01(071534-TW) 等。

台塑相關權證。資料來源：鉅亨網整理