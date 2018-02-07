〈花蓮強震〉金管會已啟動緊急應變機制 呼籲民眾投保地震險

花蓮昨 (6) 夜發生芮氏規模 6.0 強震，造成房屋倒塌，目前已知 2 人死亡，逾 200 人受傷，金管會今 (7) 日表示，地震發生後第一時間已責成財團法人住宅地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫及瞭解災情，並已啟動緊急應變機制，同時，金管會呼籲民眾投保地震險。

依據中央氣象局地震報告，昨日 23 時 50 分發生芮氏規模 6.0 的地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度為 10 公里，最大震度為 7 級。

金管會表示，目前已知有多起災情，地震發生後第一時間，金管會已責成地震保險基金主動與震區的縣市消防局聯繫及瞭解災情，並於中央災害應變中心成立後，進駐該應變中心以瞭解最新的災情。

金管會提醒，已投保住宅地震保險之民眾，若住家建築物有遭受損失，可立刻通知各地產物保險公司或地震保險基金報案，一旦受理將會立刻派員查勘鑑定損失程度。

金管會表示，我國住宅地震保險制度自 2002 年 4 月 1 日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，迄 2017 年 12 月底，臺灣地區已逾 288 萬戶投保住宅地震基本保險，投保率雖有約 33.55%，但仍有許多屋主尚未投保，建議屋主應提早投保，以獲得基本保障。

金管會表示，若民眾如需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，可洽地震保險基金，該基金並設有免付費服務專線：0800-580-921。另亦可逕洽各產物保險公司或電洽中華民國產物保險商業同業公會，連絡電話 02-2507-1566。