台股開盤－蘋概三王報復性反彈 開漲143點續攻 重返10600點之上

美股今 (7) 晨強彈反攻，台股無懼花蓮強震，2 月台指期開盤上揚 200 餘點，台股現貨開盤也跌深反彈，以 10547.64 點跳空開高，上漲 143.64 點，成交金額新台幣 42.78 億元。在蘋概三王領軍下持續向上，早盤已反彈超過 200 點，重返 10600 點之上。

美股四大指數昨天在劇烈震盪後，由大跌轉為強彈，道瓊工業平均指數收高 567.02 點或 2.33% 至 24912.77。Nasdaq 指數收高 148.36 點或 2.13% 至 7115.88。S&P 500 指數收高 46.20 點或 1.74% 至 2695.14。費城半導體指數收高 45.85 點或 3.65% 至 1301.66。

美股大漲帶動多方回神，尤其蘋果勁揚超過 4%，激勵台股蘋概股展開報復性反彈，股王大立光早盤急拉觸及漲停，台積電、鴻海也都有近 2% 漲幅，領軍台股揮別連跌陰霾。

分析師表示，台股昨天開盤跳空開低再留缺口，大跌超過 500 點，多方失守季線與半年線，技術面轉趨負面，不過，在基本面持續改善，及年線有撐下，拉回過程中仍有積極承接買盤介入，加上美股強勢反彈，且外資昨天反手買超指標股大立光，為多頭打了強心針。

