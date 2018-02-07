台股盤後－電子三雄帶頭反彈 惟半年線反壓重 反留146點上影線

台股今 (7) 日在美股回穩，電子三雄演出報復性反彈帶動下，早盤直接跳空開高越過 10600 點，大立光一度漲停，台積電及鴻海也漲逾 2%，推升指數順利收復半年線，不過午盤過後，高檔解套賣壓湧現，壓抑漲幅收斂，終場上漲 147.54 點，以 10551.54 點作收，半年線得而復失，還留下 146 點的上影線，成交值 1735.44 億元。

以中小型股為主的櫃買市場，漲幅更甚集中市場，半導體強勢領軍，順利站上半年線，尾盤同樣受到集中市場漲幅收斂影響，漲幅縮小，但終場仍上漲 3.3 點，以 144.37 點作收，成交值 411.6 億元。

台股今日類股僅橡膠與汽車股走弱，漲幅最高則是光電股，漲幅達 3.8%，電機機械、塑膠、玻陶等漲幅也超過 3%，油電燃氣、生醫也漲逾 2%，金融、紡纖、水泥、電器電纜、化學生醫、觀光、通信網路、食品、航運、建材營造、貿易百貨、其他類、化學、電子通路等也漲逾 1%，其他電子、電腦設備、 資訊服務、造紙、電子零組件、半導體、鋼鐵等也均收紅。

股王大立光今天成為台股報復性反彈的指標，早盤一度亮燈漲停，一吐昨天慘冠跌停的悶氣，帶動揚明光、今國光、佳凌、光燿科、先進光、玉晶光、聯一光等同步上漲，不過中場過後，漲幅開始收斂，尾盤仍上漲近 7%。

金融股更是多方指標，金控雙雄國泰金大漲逾 3%，富邦金也漲逾 2%，帶動中信金、新光金、永豐金、開發金、華南金、國票金、元大金漲幅也超過 1%。

中小型股也見到被動元件及矽晶圓等族群強勢反彈，其中光頡又亮燈漲停，信昌電、興勤、大毅、佳邦、九豪、禾伸堂、奧斯特、華新科等也漲逾 2%。矽晶圓也由環球晶攻上漲停，嘉晶、合晶、中美晶也收紅。

蘋概股今天也成吸金焦點，順德亮燈漲停，旺宏、致伸、同欣電、景碩、友達、緯創、良維、新普、穩懋等也漲逾 3%。

分析師林孟漢表示，台股今天是大跌之後的反彈，觀察指標是今天收盤比昨天起跌前還高的個股，包括合晶、中美晶、光頡、凱美、元太、青雲、台塑、台化、可成、德律等，如果明天還能續強，將是台股能否在封關日前最後 2 個交易日收紅的關鍵。