【大昌投顧】盤前分析－受美股重挫影響，終場以下跌542.25點作收



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低走低，受美股重挫影響，跌幅擴大，直至尾盤才見跌幅收斂，但仍大跌，終場以下跌 542.25 點作收。短線上，雖然留有下影線，但上方缺口不可忽視，在未能回補以前，恐需保守看待，價跌量增有背離疑慮，後勢需持續關注，籌碼面外資賣超幅度擴大，何時轉買超，或國際股市能否回穩成為關鍵。

2. 櫃買指數同步向下開低留有下影線，跌幅相較加權指數沉重，短線上有機會急跌反彈，但趨勢目前不利多頭，反彈若無量，恐中小型個股將持續大幅震盪。

3. 金融指數延續跌勢，跳空跌破季線，整理時間恐拉長，尚需觀察。電子指數也跳空跌破季線，權值股中破低佔大多數，能否回穩成觀察要點，而抗跌族群僅剩部分營收創高電子股。傳產類股跌幅也相對沉重。

4. 國際清算銀行（BIS）總裁示警，比特幣集合泡沫、龐氏騙局和環境災難於一身，呼籲央行做好出手干預的準備，遏止源自加密貨幣的風險；而比特幣近期也從高點回落至 6000 美元以下，約 7 成，虛擬貨幣仍是未知數，波動相對劇烈。

5. 近期 DRAM 及 NAND Flash 價格走勢因淡季效應而略顯弱勢，不過於 2/6 國際大廠美光調升財測，相關記憶體廠商短線上能否有所激勵，可稍做留意。

