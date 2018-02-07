【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市重挫，台股爆量大跌

美股連日重挫，引發亞洲股市大跌，加權指數收盤下跌逾 542 點，跌幅約 4.95%。終場台指期下跌 528 點 (-4.83%)，逆價差 5 點，電子期下跌 23.75 點 (-5.17%)，逆價差 0.83 點，金融期下跌 48.6 點 (-4.01%)，正價差 5.46 點，非金電期下跌 562 點 (-4.49%)，正價差 27.56 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 6393 口，淨空單部位 7368 口；投信淨空單增加 2788 口，淨空單部位 38734 口；外資淨多單增加 2922 口，淨多單部位 43071 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線向下跳空，收下影線長黑 K 棒，指數摜破季均線與半年線，回測年均線支撐，籌碼面部分，單日成交量能大增到逾 2413 億元，外資上市現貨賣超金額約 312.61 億元，期貨未平倉淨多單 43071 口，外資現貨多單大幅減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.48 變動到 1.05，為偏空格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 109,845 口。

