首控集團(01269-HK)1.7億人民幣收購旅遊綜合項目

首控集團(01269-HK)公布，以1.7億元人民幣收購開封天泰文傳媒收購代價將以每股0.27元發行7630萬股新股支付，佔擴大後股本約1.57%，發行價較昨日收市價2.89元折讓約6.57%。

開封天泰文化主要從事文化及商業╱旅遊綜合體項目開發及銷售，擁有一間全資附屬公司(天泰酒店）。天泰酒店主要從事提供餐飲服務。於河南省開封市擁有五幅地塊，總佔地面積為約57,393平方米，用作開發綜合體（即天泰.摩爾世界）。該綜合體的規劃建築面積為約104,643平方米，規劃區域包括文化、旅遊、教育、休閒、商業及住宅用途等。預計於2018年12月將有部分完工出售或投入使用。

綜合體位於鄭汴一小時交通圈，毗鄰鄭州航空港經濟綜合實驗區，區位優勢明顯。綜合體建成後，公司擬將部份出售，部份由本公司持有，而公司持有部份將用於發展文化旅遊、教育培訓以及商業休閒等業務。董事認為，收購事項能進一步令公司的業務多元化及進一步提升股東的價值。

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