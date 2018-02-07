港股ADR全面飊升 騰訊控股(00700-HK)大反撲

道瓊斯工業平均指數低開260點，並在短短兩分鐘一度急挫567點，之後迅速反彈，其後走勢極為反覆，高低波幅超過1100點，臨近尾市升勢加快，收報24912點，升567點或2.33%，創自2016年11月以來最大單日點數幅。標準普爾500指數與亦齊反彈。港股ADR指數勁飊，按比例計算收報31602點，升1006點或3.18%。

騰訊控股(00700-HK)大反撲，ADR收報431.65元，較港收市升21.65元；港交所(00388-HK)ADR收報278.18元，較港收市11.38元。

金融股亦有強力反彈，匯豐控股(00005-HK)ADR收報81.87元，較港收市升1.77元；中人壽(02628-HK)ADR收報25.49元，較港收市升0.79元；建設銀行(00939-HK)ADR收報8.72元，較港收市升0.4元；工商銀行(01398-HK)ADR收報7.17元，較港收市升0.27元。

油股表現向上，中石油(00857-HK)ADR收報5.99元，較港收市升0.18元；中海油(00883-HK)ADR收報12.11元，較港收市升0.37元。

中移動(0094-HK)ADR收報79.69元，較港收市升1.84元；聯通(00762-HK)ADR收報11.52元，較港收市升0.36元；中電信(00728-HK)ADR收報3.8元，較港收市升8仙。

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