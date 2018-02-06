【港股解碼】敦煌種業: 乘著春風舞戈壁

2月4日實際落地的中央一號文件給農業板塊概念股吹來了春風。《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》的發布，是對實施鄉村振興戰略進行的全面部署。加快推進農業農村現代化，走中國特色社會主義鄉村振興道路，是謀劃新時代鄉村振興的頂層設計。而市場分析人士也認爲，鄉村振興上升到國家戰略層面，農業迎來變革“新時代”。因此，業內人士紛紛看好農業多個板塊的漲勢。

政策利好 敦煌種業漲停

無疑，此次中央一號文件的落實令農業股逆勢拉升。從2004年至2017年的曆史數據來看，每次一號文件發布後的1個月內，農林牧漁板塊表現十分活躍，漲幅大增。

種業是農業的基礎，國家大力提倡糧食供給自給自足給種業股帶來明顯的利好。據有關數據顯示，最近14年，種業股在一號文件公布之後平均收益達到7.38%。

而從個股的表現來看，種業、養殖直接相關企業在一號文件發布後受益頗多。

受此利好政策影響，2月5日敦煌種業漲逾9%，農發種業漲逾9%，截至當日收盤，敦煌種業漲停。

把握利好 布局戈壁農産園

敦煌種業于2004年1月15日在上海證券交易所挂牌上市。目前有14家分公司、11家子公司，是我國最大的玉米種子生産基地，年産各類農作物種子1億公斤。産品包括糧食，棉花，油料，瓜類，蔬菜，牧草，花卉等7大系列。公司成立以來，在做強做大種子、棉花産業的基礎上，采取合資合作、吸納整合優勢資源、加大項目建設投資力度、組建營銷網絡體系等方式，促進了公司快速發展。先後被國家九部委評爲優秀農業産業化國家重點龍頭企業，被甘肅省科技廳認定爲省級高新技術企業的敦煌種業稱得上是戈壁灘上的綠洲。

近年來，以戈壁灘、沙化地等種植條件不適宜耕作的閑置土地逐漸煥發了新的生機。將閑散土地集中，以高效節能日光溫室爲載體，發展設施蔬菜及瓜果等特色農産品的戈壁農業迅速崛起，給農業、農村生産帶來新氣息。

在此次振興農業的利好政策推動下，鑒于戈壁農業的崛起，敦煌種業不能錯過這樣的發展機會。于是，在2月5日晚，我們看到了這樣的公告：甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱敦煌種業（600354））發布公告，公司擬投資8000萬元建設戈壁農業産業園，項目占地面積960畝，計劃2年分兩期建設完成。此外，公司擬以現金出資方式設立敦煌種業農業科技有限公司，主要經營蔬菜、食用菌、花卉的種植、加工和銷售。

戈壁農産園項目是依托國家“一帶一路”核心區特色農産品優勢及農産品物流大通道優勢，借助甘肅省加快戈壁農業發展的政策機遇和本地區得天獨厚的戈壁及光熱資源優勢，創建“一帶一路”經濟帶上甘肅戈壁農業樣板示範園，建立可持續發展的有機綠色無公害農産品供應鏈，意欲打造敦煌種業綠色無公害農産品品牌。

敦煌種業此次布局的戈壁新項目無疑是站到了國家利好政策的正確方向，更是對一號文件中倡導的堅持人與自然和諧共生，走鄉村綠色發展之路的完美诠釋。

敦煌種業布局的産業園主要采用自營+出租出售的運營模式。預計2019年達産，達産後每年可實現銷售收入2520萬元，其中育苗工廠收入800萬元，采摘觀光收入100萬元，大棚蔬菜收入1620萬元，每年總成本和費用約爲2073萬元，達産後年平均可獲得利潤爲447萬元，投資回報期爲10年。

據其公告稱，戈壁農業産業園項目雖然存在投資大、見效慢、投資回收期長的問題，但是，作爲甘肅省政府的主推項目，積極響應過國家振興農業戰略的號召，在符合公司的長久發展戰略中，戈壁農産園的布局將有助于進一步拓展和延伸公司種子、食品與貿易産業鏈，提升産品競爭力，獲取更大的發展空間。

2017年1月30日，敦煌種業發布 2017年度業績預盈公告，預計公司2017年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，公司將實現扭虧爲盈。2017年預計盈利2000 萬元到3000萬元。

（敦煌種業曆年利潤表來源:公司財報）

在國家大力開展三農、振興農業的利好政策帶動下，種業板塊的前景被業內廣泛看好。作爲種業龍頭，處于一帶一路核心發展區域，又緊跟政策積極布局農産園的敦煌種業又將乘著春風在廣袤的戈壁舞出怎樣的新姿態？我們拭目以待。

■ 作者：熊玉嬌

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