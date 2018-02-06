【港股解碼】當華潤啤酒遇上山西汾酒，會碰撞出怎樣的火花？

昨日，被傳了許久的華潤集團入股山西汾酒（600809-cn）一事終于落定。

公告顯示，汾酒集團擬以協議轉讓的方式將其持有山西汾酒的9915萬股A股股份轉讓給華創鑫睿（華潤創業控股子公司），占公司總股本的11.45%。每股轉讓價格爲52.04元，轉讓總價爲51.6億元。

轉讓完成後，汾酒集團的持股比例將由69.97%下降至58.52%，仍爲山西汾酒第一大股東，華創鑫睿一躍成爲山西汾酒的第二大股東。

對于此消息，多家券商一致看多，遺憾的是資本市場並不買賬，2月5號才剛剛複盤的山西汾酒已經迎來了兩個跌停板。由于股份轉讓價格遠低于停盤前的收盤價65.42元，資本在猜測折價轉讓原因的同時，也反思著此前是否高估了山西汾酒的市值。

山西汾酒股價走勢圖源：通達信

在筆者看來，市場太可不必如此焦慮。華潤也好、汾酒集團也好，都是久經商場的精明人，股權價格的損失必然會在其他地方找補回來。對于曾經的“汾老大”、如今卻被困在本土市場的山西汾酒來說，割肉放血換一條走出地方的渠道其實不算虧。

昔日“汾老大”的良機

財報數據顯示，2017年Q3季度山西汾酒60.86%的營收來自省內，省外營收不足40%。山西汾酒在當季總計錄得營收48.56億元，當季營收的冠亞軍則是走出了産地、走向全國的貴州茅台（424.5億元）和五糧液（219.78億元）。

說來傷心，茅台“國酒”的名號和五糧液“酒老大”的稱號在30多年前都屬于汾酒，卻在20年前被一起朔州假酒案毀于一旦。之後由于體制、經營效率等問題，山西汾酒至今也沒能完成全國化布局。

不過，此次入股的華創鑫睿爲山西汾酒提供了良機！後者在公告中指出，華潤創業具備國際化視野和整合並購經營，將能夠與汾酒形成強強聯合、優勢互補的架構……

衆所周知，華潤創業旗下主要有三大業務：

其啤酒業務——華潤啤酒是中國最大的啤酒生産及營銷企業，旗下品牌“雪花snow”自2008年其就成爲了全球銷量最高的單一品牌；

其食品和飲品業務雖然名氣稍弱，但也同樣覆蓋了中國內地及香港市場；

配合上華潤創業自有的物流體系，華潤創業已經在全國範圍內搭建起了成熟完善的市場渠道體系，而這正好是山西汾酒所需要的。

更重要的是，華創的入股進一步加速了山西汾酒的混改進程，爲山西汾酒注入資金的同時，也注入了更先進高效的管、治理思想，有望大幅提升山西汾酒的市場競爭力並催化業績。

事實上，白酒行業內並不乏混改成功的先例。老白幹酒在2014年3季度完成混改後，營業收入同比增速就從4%一躍增長至15.6%！

老白幹混改後業績大幅提升圖源：東吳證券研究所

今日如願以償的華潤

從華潤角度來看，此次入股山西汾酒也算是了了其進軍白酒市場的心願。

公開資料顯示，華潤曾于2013年投資建設華潤雪花啤酒（海拉爾）有限公司滿洲裏分公司，將原海威啤酒廠啤酒罐裝生産線改爲白酒生産線，先後研制出了滿洲裏純糧白酒、百年滿洲裏三年、五年等20多款新品白酒。

遺憾的是時至今日，滿洲裏白酒並沒能成功在市場上爭得一席之地。並非華潤誠心不夠，實在是白酒市場群雄並立、大佬良多，加上酒行業又講究曆史底蘊，華潤做大一個並不那麽有名氣的滿洲裏白酒並不是一件輕松的事情。

但是華潤引以爲傲的啤酒業務正面臨著行業性的危機！財報數據顯示，2014年以來華潤啤酒的營業額直線下滑，2016年的營業額（28.69億元）還不到2014年營業額（1688.64億元）的1/5。一面是啤酒行業巨大的業績壓力和薄利多銷的經營策略，一邊是正在逐漸回暖的白酒行業，華潤在內的不少啤酒企業都動了向白酒行業布局的心思。

華潤啤酒今年營業額變動情況圖源：同花順財經

但上文已經指出，白酒市場同樣成熟且競爭激烈，從零開始自己做比不上入股一家品牌白酒企業來的更直接高效。曾經輝煌，如今正迫切轉型的山西汾酒無疑是一個優質的選擇。

盡管如此，白酒和啤酒行業說到底還是兩個不同的領域。哪怕都沾了一個“酒”字，實際運營起來難度也不會太小，華潤和山西汾酒牽手後未來能走到哪一步讓我們拭目以待。

■作者：熊思怡

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