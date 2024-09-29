本週操盤筆記：全球PMI數據、美關鍵就業報告、歐元區通膨數據
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-29 21:50
未來一周，市場將再次聚焦美國，一系列最新的經濟數據和聯準會 (Fed) 講話將陸續登場，包括非農就業報告和採購經理人指數 (PMI) 數據。隨著政策重點從通膨轉向經濟成長，PMI 將使交易者和投資人重新審視美國經濟的表現，並可能預示是否將進一步降息。
本週操盤筆記 (0930-1004)
1. 全球 PMI
在評估全球經濟成長和勞動市場跡象上，全球 PMI 數據非常重要，各國央行將從中尋找是否採取下一步行動的線索。美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (10 月 1 日) 跟週四 (10 月 3 日) 將分別公布製造業與服務業 PMI，分析師預估 9 月製造業將出現萎縮，服務業則有望擴張。
歐元區方面，主要已開發經濟體成長趨勢恐進一步惡化，因 9 月 PMI 初值顯示企業對未來一年前景信心大降，反映地緣政治擔憂加劇。歐洲企業最擔心美國大選帶來的不確定性，且歐洲政治局勢轉變也可能影響財政政策。此外，全球企業也對中東局勢和烏克蘭持續不斷的衝突感到擔憂。
2. 美國 9 月非農就業報告
美國勞工部下週五 (10 月 4 日) 將公布 9 月新增非農就業人數，分析師預估將新增 14 萬人，略遜於 8 月的 14.2 萬人，失業率則維持在 4.2% 不變，平均時薪料將月增 0.3% 及年增 3.7%，分別低於 8 月 0.4% 和 3.8%。美國 7 月跟 8 月的就業數據均顯示就業成長弱於預期。
德意志銀行經濟學家在最新研究報告中說：「儘管整體數據總是很重要，但即將公佈的就業數據將為 Fed 提供更大信心，使其相信疲軟趨勢正在企穩。」目前跟聯邦基金利率掛鉤的期貨數據顯示，Fed 在 11 月初降息 1 碼或再降息 2 碼之間的機率幾乎各佔一半。
3. 歐元區通膨數據
歐元區週二至週四將分別公佈 9 月 CPI 初值、8 月失業率及生產者物價指數 (PPI)，市場對歐洲央行(ECB) 可能在 10 月決定連續降息的預期正逐漸升溫。在此之前，人們將關注週一 (30 日) 德國公布的通膨數據，以尋找有關歐元區整體通膨趨勢的線索。
凱投宏觀資深經濟學家 Franziska Palmas 在最新研究報告中指出，法國和西班牙 9 月通膨數據幾乎證實歐元區通膨率將大降至 2% 目標以下，並讓 10 月降息機率高過之前預期。
4. 習近平國慶演說
中國將於週二展開為期一周的國慶黃金周假期，中國國家主席習近平當天將發表慶祝中華人民共和國成立 75 週年演說，市場聚焦全球第二大經濟體是否將推出更多刺激舉措。
新加坡大華銀行週五 (27 日) 在一份研究報告中說：「在近來宣布一系列重振經濟成長跟支持房地產行業刺激措施的背景下，習近平的演說將更具意義。」
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