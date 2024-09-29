本週操盤筆記：全球PMI數據、美關鍵就業報告、歐元區通膨數據

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-29 21:50

‌



未來一周，市場將再次聚焦美國，一系列最新的經濟數據和聯準會 (Fed) 講話將陸續登場，包括非農就業報告和採購經理人指數 (PMI) 數據。隨著政策重點從通膨轉向經濟成長，PMI 將使交易者和投資人重新審視美國經濟的表現，並可能預示是否將進一步降息。

本週操盤筆記 (0930-1004)

‌



1. 全球 PMI

在評估全球經濟成長和勞動市場跡象上，全球 PMI 數據非常重要，各國央行將從中尋找是否採取下一步行動的線索。美國供應商管理協會 (ISM) 週二 (10 月 1 日) 跟週四 (10 月 3 日) 將分別公布製造業與服務業 PMI，分析師預估 9 月製造業將出現萎縮，服務業則有望擴張。

歐元區方面，主要已開發經濟體成長趨勢恐進一步惡化，因 9 月 PMI 初值顯示企業對未來一年前景信心大降，反映地緣政治擔憂加劇。歐洲企業最擔心美國大選帶來的不確定性，且歐洲政治局勢轉變也可能影響財政政策。此外，全球企業也對中東局勢和烏克蘭持續不斷的衝突感到擔憂。

2. 美國 9 月非農就業報告

美國勞工部下週五 (10 月 4 日) 將公布 9 月新增非農就業人數，分析師預估將新增 14 萬人，略遜於 8 月的 14.2 萬人，失業率則維持在 4.2% 不變，平均時薪料將月增 0.3% 及年增 3.7%，分別低於 8 月 0.4% 和 3.8%。美國 7 月跟 8 月的就業數據均顯示就業成長弱於預期。

德意志銀行經濟學家在最新研究報告中說：「儘管整體數據總是很重要，但即將公佈的就業數據將為 Fed 提供更大信心，使其相信疲軟趨勢正在企穩。」目前跟聯邦基金利率掛鉤的期貨數據顯示，Fed 在 11 月初降息 1 碼或再降息 2 碼之間的機率幾乎各佔一半。

3. 歐元區通膨數據

歐元區週二至週四將分別公佈 9 月 CPI 初值、8 月失業率及生產者物價指數 (PPI)，市場對歐洲央行(ECB) 可能在 10 月決定連續降息的預期正逐漸升溫。在此之前，人們將關注週一 (30 日) 德國公布的通膨數據，以尋找有關歐元區整體通膨趨勢的線索。

凱投宏觀資深經濟學家 Franziska Palmas 在最新研究報告中指出，法國和西班牙 9 月通膨數據幾乎證實歐元區通膨率將大降至 2% 目標以下，並讓 10 月降息機率高過之前預期。

4. 習近平國慶演說

中國將於週二展開為期一周的國慶黃金周假期，中國國家主席習近平當天將發表慶祝中華人民共和國成立 75 週年演說，市場聚焦全球第二大經濟體是否將推出更多刺激舉措。