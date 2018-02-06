鄭商所：今年將穩步推進紅棗咖啡等涉農期貨上市

鄭州商品交易所相關負責人2月6日表示，為積極響應和貫徹落實中央一号文件精神，2018年，鄭商所將穩步推進紅棗、咖啡等涉農期貨品種上市工作，進一步擴大“保險+期貨”試點規模和範圍，全力推進金融業跨界融合，探索“訂單農業+保險+期貨(權)”試點，提升期貨市場服務“三農”水平。

最新發布的2018年中央一号文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》明确指出，要“深入推進農産品期貨期權市場建設，穩步擴大‘保險+期貨’試點，探索‘訂單農業+保險+期貨(權)’試點。”

鄭商所相關負責人表示，中央一号文件將農産品衍生市場建設納入其中，并已連續三年提出“穩步擴大‘保險+期貨’試點”，今年新增要“探索‘訂單農業+保險+期貨(權)’試點”，表明在推動農業供給側改革、實施鄉村振興戰略中農産品衍生市場發揮着不可替代的作用。

該負責人表示，下一步工作中，鄭商所還將引導期貨公司擴大參與主體選擇權，加大培訓及宣傳力度，提高社會對“保險+期貨”的認知度，讓期貨在服務三農、服務國家脫貧攻堅過程中發揮更大作用。

據了解，2017年鄭商所積極響應國家相關政策部署，品種創新步伐加快，白糖期權、棉紗及蘋果依次推出，服務實體經濟的工具更加豐富，方法更加多樣。同時，2017年鄭商所共審批通過了24個“保險+期貨”試點，覆蓋雲南、廣西、新疆等5個省(自治區)，惠及14個國家級貧困縣。鄭商所擬投入資金2000萬元，為10萬噸白糖、1.22萬噸棉花提供價格保障。

數據顯示，鄭商所“保險+期貨”項目使得1.9萬餘戶農戶無需或僅需繳納很少的保費便可獲得一份農業價格保險。截至2018年1月，20個試點完成保險出單工作，7個棉花和9個白糖項目觸發保險理賠，預計賠付金額約600萬元。同時，為進一步創新扶貧方式，發揮自身優勢，鄭商所在河南、内蒙古貧困地區設立交割倉庫2家，支持當地通過發展優勢産業帶動貧困農戶脫貧。

來源：中國證券網

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