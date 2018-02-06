【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11270 創高後，高檔震盪 8 天後，連跌 2 天

美股大跌，台股帶量下跌，何時止跌！？

【盤勢分析】

美股雪崩！台股跟著崩，目前只能觀察美股何時止跌！台股在【龍捲風操盤術】初階版本日 KD 持續死亡交叉下，盤中開低走低，後又在小道瓊開高走低下再跌一次，而早盤跌停板家數先從 2 家擴散至 200 多家，代表出現多殺多的連鎖反應，不只法人殺，散戶也殺，成交量爆出來，讓行情蔓延非常恐慌的氣氛，而這種殺盤就需以跌止跌殺融資了！融資快速的清洗乾淨，會有利年後的反彈！而近期很多公司公布 1 月營收，好好留意營收大幅成長，甚至創歷史新高的公司，這些個股背後肯定有大故事，也許不會馬上大漲，但卻值得留意！？農曆年後 (新春開紅盤 2 月 21 日，剛好是台指結算喔，而 2 月 13 日封關後 MSCI 調整權重，都會反映) 相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續死亡交叉，指數大跌 542 點，而週 KD 也出現死亡交叉 (多頭須加加油，週五確認)，盤勢出現急速反轉？

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數大跌！個股方面：所有個股全面大跌，除了少數 1 月營收成長的個股，所以這類型個股將會是封關前的主流！

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天漲 8 天後，震盪 8 天後，連續 2 天的快速壓回！年前賣壓因美股回檔，將一次性出籠，剩下的就是靜待籌碼的安定

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶，5483 中美晶，6182 合晶、3532 台勝科，持續看好，很多大戶也沒出，可等量縮不跌的進場時機

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、2231 為升、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準、6282 康舒、6235 華孚 (1 月營收較去年增加 67.7%，股價漲 0.65 元)、3665 貿聯、5243 乙盛、6238 勝麗，很多個股被錯殺，可好好留意

◎【光學】：3019 亞光、3441 聯一光、4976 佳凌、3428 光燿科、3630 新鉅科、6209 今國光、3504 揚明光、3406 玉晶光，不論車子還是手機都要用鏡頭，震盪壓回量縮均可留意

◎【被動元件】：以 2327 國巨為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦 6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，早盤一度有撐，可惜大盤太弱，分分中箭落馬，可觀察籌碼變化

◎ MOSFET：6435 大中、6525 捷敏、3317 尼克森、8261? 鼎、5299 杰力 (1 月營收大增 86.89%，股價上漲 5.2 元)、6138 茂達，此族群今大都留下影線，可留意法人動向！

◎ LED：2448 晶電、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，產品報價上揚，震盪量縮仍可留意！

◎ 今日指數震盪留下引線，弱勢股有：3673TPK、4725 信昌化、3508 位速、、6456GIS、6426 統新、3092 鴻碩、6120 達運、3008 大立光、1515 力山、2344 華邦電，下檔防守點千萬不能破，否則恐有續跌疑慮