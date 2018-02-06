【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市殺聲隆隆 台股重摔力守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 531 點至 10396 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8 點，電子期逆價差擴至 - 0.93 點，金融期轉為正價差 4.66 點。現貨部分，三大法人賣超 343.22 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 6259 口，使留倉部位轉為淨空單 - 3031 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 2922 口至 43071 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 64 口至 2774 口。

週一美國股市道瓊創下史上最大單日跌點，且 VIX 指數噴出創史上最大單日漲幅，加權指數早盤跳空開低跌破季線，亞股連二日出現股災殺盤，日港台股盤中均重挫超過 5%，韓國與陸股跌幅相對較輕但也達到 2% 以上，恐慌情緒全面爆發導致避險資產如日元黃金公債等大漲，加上早盤一度上漲的美股電子盤盤中急殺超過 700 點，台幣盤中貶幅也超過一角呈現股匯雙殺，終場加權指數下跌 542.25 點至 10404 點，成交量能 2414.77 億，較前一日暴增 1113.13 億。技術面來看，週二日 K 長黑一舉封閉本波起漲以來所有多方缺口，且爆出天量摜破中長期均線支撐，多方結構慘遭破壞，加上國際股市殺聲隆隆，短線指數雖一度回測年線有守，但空方氣勢正盛仍有再度跌破年線風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 降至 1.05，籌碼面偏多架構降溫趨於中性。買權平均隱含波動率由 11.2% 升至 23.85%，賣權平均隱含波動率由 13.83% 升至 29.26%，買賣權皆大幅攀升。

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