【日盛投顧】指數快速回落，失守半年線

◆盤勢分析

1. 受到美股四大指數重挫，周二亞股全面走弱。台股早盤低開後震盪走低，盤中美國電子盤再度重挫，指數最低 10300.4 點，尾盤在 2330 台積電、2882 國泰金、2881 富邦金部分權值股回穩，跌幅逐漸收斂。終場台股下跌 542.25 點，跌幅 4.95%，收在 10,404.0 點，指數連續失守半年線，成交金額擴增至 2,413.23 億元；OTC 指數收盤下漲 6.38%，表現相對弱勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股高檔回落，各天期均線下彎且呈現空頭排列。

(2) 量能：周三出量下跌，觀察能否量縮止跌。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 持續轉弱，且周 KD 與 MACD 高檔向下，短中期形成整理的格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 342.69 億元；外資 - 312.61 億元、投信 - 7.38 億元、自營 - 22.7 億元。

3. 受國際股市影響，台股快速回檔，但短線負乖離過大，且台股短線留下兩道跳空缺口，指數接近 10200 的大頸線，建議跌深個股不宜再追殺，但台股距離封關僅剩三個交易，仍須檢視手中持股風險，中、長線投資則可留意跌深的蘋概股、MWC、原物料個股。

個股普遍回落，傳產股、電信相對抗跌

1. 電子類股

(1) 小型電子：

3624 光頡一月營收年增 52.33%，加上近期厚膜電阻漲價，週二股價維持小漲；此外，3030 德律一月營收年增 142% 與 2444 友旺市場傳將轉型生技，股價表現突出。

(2) 中型一百、電信：

權值股 2330 台積電尾盤緩步走高，2357 華碩、9904 寶成、2317 鴻海相對抗跌；資金轉向防禦型股票，2412 中華電、4904 遠傳、3045 台灣大跌幅維持 3% 以內。

2. 非電子類股

(1) 塑化：

本周遠東區五大泛用塑酯維持小幅上揚，1304 台聚、1305 華夏、1326 台化、1301 台塑表現相對抗跌。

(2) 鋼鐵：

國際鋼價持穩，外資近期回補鋼鐵族群，2033 佳大強勢漲停，2032 新鋼、 2015 豐興、2002 中鋼、2006 東和鋼鐵表現優於大盤。

(3) 生技股：

國際股市波動加劇，部分資金轉向小型生技股，1786 科妍、4157 太景 * KY。