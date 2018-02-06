業內：美股已走了8年牛市 A股剛從底部爬升 免驚！

受隔夜美股暴跌拖累，亞太股市今 (6) 日早盤全線下挫。A 股 3 大股指均低開低走，截至午間收盤，上證綜指、深證成指、創業板指分別下跌 2.15%、2.77%、2.71%。

不過，中新經緯援引多位業內人士分析，美股的高位大跌對 A 股市場短期走勢有一定的負面影響，但對中期走勢不會造成太大影響，A 股尚不存在劇烈調整風險。

2 月 6 日早盤，A 股 8 成個股出現下跌，上證綜指、深證成指、創業板指等多個股指的跌幅迅速超 2%。截至午間收盤，上證綜指報 3412.55 點，跌幅 2.15%；深證成指報 10536.42 點，跌幅 2.77%；創業板指報 1642.49 點，跌幅 2.71%；中小板指報 6983.81 點，跌幅 3.31%。

上證指數走勢

一時間，美股暴跌究竟會給 A 股帶來多大影響成為業內討論的焦點。

對此，中銀策略表示，全球市場同步下跌，情緒的悲觀、風險偏好的下降在一定程度上會蔓延至 A 股，這會在短期對 A 股產生一定的負面作用。但估值尚無泡沫，槓桿水準可控，A 股不存在劇烈調整的風險。

平安證券分析師魏偉也認為，從目前判斷，美股走勢直接影響 A 股的可能性還不太大，中國無風險利率水準顯著高於美國，市場開放進程加快以及強勢的人民幣匯率可能會在一定程度上對沖美股調整對 A 股的衝擊。

楊德龍則指出，中美兩國股市節奏有所不同，美股已經走了 8 年牛市，A 股剛剛從底部爬升，美股市場的高位大跌對 A 股市場短期走勢有一定的負面影響，但是對中期走勢不會造成太大影響。

他表示，從歷史上看，A 股市場的運行更多是自身因素決定的，而不是週邊市場。在市場震盪中，績優白馬股抗跌性強，勢必會受到更多資金關注，抱團取暖可能導致「一九分化」現象持續出現。