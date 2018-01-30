美元指數1年跌約13% A股這些行業受益多

過去一年來，美元指數累計跌幅達到 13% 左右。《廣州日報》報導，分析認為，美元走低和人民幣匯率中間價調升，將對 A 股航空、造紙、資源、銀行以及旅遊等行業龍頭公司帶來直接利多。也對換匯、留學、旅遊、海淘等產生重要影響。但對電子、紡織、傢俱、汽車、機械、玩具及鞋類等行業企業的利潤構成壓力。

〈航空板塊：匯率收益力壓油價上升〉

航空行業屬於典型的外匯負債類行業，尤其是美元負債，美元指數下行會造成一次性的匯兌收益。因此，2018 年油價上漲對航空股的影響偏負面，但匯率影響偏正面。東北證券分析師王曉豔表示，根據航空公司的美元負債和燃油消耗情況初步測算，人民幣每波動 1%，3 大航平均淨利潤波動在 3-5 億元。油價每上漲 5%，3 大航平均淨利潤損失在 4-6 億元。

資料顯示，2017 年以來，國際油價累計上漲了 26.38%，而同期人民幣對美元中間價累計上漲 8.97%。這也意味著 ，3 大航空公司因匯率變化帶來的收益在 26.91-44.85 億元。而油價上漲帶來的損失平均在 21.10-31.66 億元。

如果考慮到國際油價的進一步上漲亦有望觸發燃油附加費的徵收，可以覆蓋 70% 的燃油成本上升。因此，總體來看，美元指數走低對航空業帶來的綜合收益高於燃油成本上升的損失。而且美元走低也有望刺激出境遊，提升航空公司主營業務需求。

〈銀行板塊：投資吸引力上升〉

人民幣匯率向好將增加商業銀行資產財富效應，使銀行股的債權價值提升，投資吸引力上升。本幣升值意味著銀行持有大量債權的價值上升。因此，分析認為，與其他國家銀行相比，A 股上市銀行淨資產較高，美元指數走低將提升上市銀行的資產價格。而更多的市場人士認為，美元指數持續走低將為 A 股帶來更多的國際資金。

而這些資金主要買入銀行等金融股。統計發現，2018 年以來，招商銀行、工商銀行、建設銀行、平安銀行、興業銀行等銀行股均為境外資金北上買入的主要品種。

採掘、石油化工等資源類上市公司，不僅美元借款占比大，而且對大宗商品進口需求大，美元走弱形成一次性的匯兌收益，降低原材料進口成本。同時，還會通過國際大宗商品價格變化提升企業估值。主要集中在鋼鐵、石油、造紙等行業。

券商宏觀策略分析師表示，人民幣匯率波動對資源行業的影響主要體現在 3 個方面：1. 是上市公司匯兌損益是無形的，做不做業務都會有的；2. 降低進口成本，因為很多資源類公司原材料都是進口，比如鐵礦石、原油以及其他礦產資源等；3. 利多通過國際大宗商品價格帶來企業資產溢價的提升。

據發現，在上游資源行業中，鋼鐵行業的鐵礦石，石油行業的原油等進口比例較高。寶鋼股份表示，該公司有較大規模進口鐵礦石採購需求，且以美元結算。2016 年的鐵礦石供應中，國內採購為 640 萬噸，支出人民幣為 30.52 億元。而國外進口則高達 4023 萬噸，支出人民幣 147.15 億元。因此，隨著美元走低，鋼鐵公司為進口鐵礦石而支出的成本也將大幅縮減。

〈留學換匯：去美國讀大學，一年少花 3.4 萬元〉

5 萬美元在 2017 年年初的匯率為 6.95，需要 34.75 萬元人民幣，而到了本周一 (29 日)，按照最新匯率計算，同樣是兌換 5 萬美元，則只需要 31.6 萬元人民幣，短短 1 年多時間，兌換 5 萬美元可以節省 3.15 萬元人民幣。

出國留學受匯率變化的影響還是很大的。絕大多數國家的留學費用都是用本幣計算，並且都是相對固定的。按 2017 年年初的費用計算，到美國大學本科留學一年學費加生活費 5.5 萬美元，折合 38.2 萬元人民幣，但到了 2018 年初，這個數字就大幅度下行，成了 34.8 萬元人民幣。短短一年，父母可以少出 3.4 萬元人民幣。

〈旅遊板塊：出境遊景氣有望回升〉

受美元指數走高等因素影響，2016 年至 2017 年出境遊人次同比增速降低至 4.3% 和 5%，相比 2015 年 9.4% 的增長率，處於近幾年低位。不過，分析認為，隨著美元指數走低，出境遊有望持續復甦，行業龍頭公司將直接受益。

券商分析師表示，在其他外部條件不變的情況下，如果人民幣走強將直接提升人民幣購買力，提振出遊意願，提升出境遊行業景氣度。因此，他認為，在美元走低的過程中，出境遊將為包括航空、旅遊等行業帶來更多的業務收入。在 A 股上市公司中，龍頭旅行社規模效應不斷擴大，議價能力增強，是美元走低的行業最大受益者。

出境遊更省錢，是美元貶值帶給普通市民最大的禮物。距離去年 4 月高點 (6.95 以上)，美元兌人民幣匯率走跌幅度高達 9.1%，去掉換匯的手續費，走跌幅度也在 8.9% 以上。從攜程網、驢媽媽網上瞭解到：同是春節期廣州飛美國洛杉磯的飛機票，同一家航空公司價格下跌幅度超過了 8%，比如常見的 6.5 折航班，去年價格是 6000 元，今年價格成了 5520 元，直降了近 500 元。往返票價的降價幅度則高達 1000 元。

而美元貶值，也使得很多與美元指數掛靠 (或緊密聯繫) 的貨幣兌人民幣大幅度貶值，比如越南盾、菲律賓比索，而這些貨幣的所在國家，都是中國人青睞的旅遊觀光地。比如，1 元人民幣約能兌換 3590 越南盾，而在 2017 年 1 月，1 元人民幣只能兌換 3277 越南盾。