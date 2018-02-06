【港股午評】跌勢加劇 不應博撈底

今早才指出若有膽色者可以小注入市博反彈，從今早大市表現來看，看來此建議絕非好選擇。外圍股市紛紛暴挫，大市今早低開屬無可避免，本來預期大市在低位會有反彈，可是欠缺反彈之餘，更看到了一個奇景，就是在滬港股通的名單中，竟然無一間名單內可供買賣的上市公司，股價可以錄得升幅。再看看深港股通名單中，亦只有兩間上市公司股價上升，反映出今次跌市是全方位。

在現階後期望全日大市跌幅可以少於千點是否太不現實，參考昨日大市走勢，在午後跌幅明顯收窄。若歐洲股市早段仍是弱勢，則此期望將會徹底幻滅，所以投資者如想在午後出手入市博反彈，實在要好好留意歐洲股市早段走勢如何。

恆生指數中午收市報30651點，跌1593點；國企指數中午收市報12658點，跌822點，成交額為1384.94億元。

既然在滬深港股通名單中，基本上已是全軍覆沒，投資者可以做的實在不多。沽貨？此時此刻根本是不可能沽貨，因為實在太多人希望及早套現離場，既然人同此心，要沽貨成功又豈會是易事。反而因為更多投資者希望沽貨，導致市場出現恐慌性拋售。所以投資者就算要沽貨，要先待股市跌勢喘定，甚至出現反彈時才沽貨，相信機會較大。

至於率先沽出哪些股份？若閣下手上有一批被認為前途不大的股份，倒不如當股市出現反彈時沽出。哪些是前途不大股份？不就是科技﹑內銀﹑內險等熱門股以外的股份。那麼是否要將資金泊入公用股甚至黃金？黃金走勢目前確實較理想，惟不見得要大手吸納。

若是希望撈底，又是否要吸納內房股？買股票要買當頭起，以及市場較多利好消息的股份。目前內房股涉及不少負面消息，不建議投資者將內房股列入在較高的低撈位置上。

2018年2月6日中午12時47分

文﹕張偉倫

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