消失的蔡英文 可預見的領導危機

【文 / 劉孋瑩】

台灣將於 2018 年 11 月 24 日舉行九合一選舉，剩下不到一年的準備時間，有意參選者早已起跑，掛上看板打知名度，放眼目前民進黨縣市長和議員參選人，在選舉文宣上幾乎看不到與蔡英文的合照。文宣若完全不放蔡英文，潛台詞就是：「蔡英文對選舉沒有加分的效果、甚至是票房毒藥。」前總統馬英九一直到第二任才有此「待遇」，蔡英文卻在第一任還未過半就上演這狀況，顯示其領導危機已經產生。

根據台灣民意基金會在 2017 年底公佈的年終民調顯示，蔡英文在 2017 全年平均聲望為 35.33%，有三成六贊同蔡英文的領導方式，另高達四成七不贊同。與同年 11 月相比，贊同蔡英文領導方式的民眾下滑了 2.7 個百分點，不贊同的人上升 6.8 個百分點。而在 9 月更換閣揆後，蔡英文聲望一度暴增了 16.6 個百分點，之後又開始下滑，連續 3 個月共下滑 10.5 個百分點，不贊同蔡英文領導方式的人竄升了 10.6 個百分點。也就是說，任期還沒過半，蔡英文的民意支持度，從當選時的過半支持度 56.12%，暴跌至目前高達七成的民眾不支持她。

政策理想高 執行成果差

蔡英文在上任之後啟動多項改革，包括《婚姻平權法案》、《勞動基準法修正案》、《公務人員年金改革案》、《促進轉型正義條例》等多項重大法案，都是過去國民黨時期不敢處理的重大爭議，但問題在於這些改革都沒到位。以《婚姻平權法案》為例，這是蔡英文在選舉時的重要政見，吸引很多同志支持者，結果在兩方支持者激烈對立的情況之下，最後僅以「婚姻平權方向確立」來回應。在選前開了支票，當選之後政見卻無法兌現，對於支持者來說就是欺騙。同樣的情況也發生在《公務人員年金改革案》，雖然通過法案，但僅讓新台幣 18 兆元的潛藏負債減少了 2.48 兆元，而其他攸關年金改革的軍人年金、勞工退休金案等都被冷藏。

《勞基法修正案》則是另一項大爭議，第一次修法時已經鬧得滿城風雨，相隔不到一年，新閣揆賴清德上台後竟又要再修一次，且這次修法，讓競選舉當時宣稱「勞工永遠是民進黨心裏最軟的一塊」的蔡英文，反而讓勞工得到更長的工時和更少的假日。一個得到過半民意支持而當選、在國會也全面執政的總統，一旦被批評就不敢放手繼續，改革總是做一半，標榜公平正義，似乎總是找不到處理爭議問題的正確位置，進退兩難。

不沾鍋任權力外流 引黨內反彈

在這波改革中，最辛苦的是民進黨立委，為了通過法案，有時必須要早上 5 時到議場外排隊簽到，好跟在野黨搶佔主席台，不然就是熬夜審法案或睡在議場，長期下來身心都吃不消。部分立委私下抱怨，立法院長蘇嘉全處理議事缺乏效率，有些立委則抱怨黨鞭柯建銘處理議事過於強勢，但這兩人都是蔡英文在立法院的分身。因為蔡英文不喜歡處理政治問題，總是把這類工作交由特定人選來處理，引發黨內同志抱怨與爭議。

立委更不滿的是，被蔡英文當成通過黨版法案的橡皮圖章，畢竟耗費長時間審議法案，不僅沒有效率，反而把所有立委都綁在立法院，無法回選區做選民服務與組織工作，面對即將到來的九合一地方選舉，大家都人心惶惶。尤其執政成績不好，民調直直落，對於選舉結果難抱樂觀態度，目前黨內已經在盤算「誰會是下屆黨主席」。

搞不定柯文哲和小綠

目前民調居高不下的台北市長柯文哲，已成為蔡英文下一屆總統大選的假想敵。柯文哲以果斷獨行的從政方式屹立於政壇，行事作風與一般政治人物頗為不同，說話直白、行事風格坦蕩、不怕外界批評、敢與輿論對立，成為蔡英文的明顯對照組。蔡英文日前接受電視台專訪時還表示，柯文哲必須對「台灣價值」表態，「讓民進黨的支持者感覺柯文哲是可以一起作戰的人」，結果柯文哲回應卻是，「也很想知道蔡英文的台灣價值是什麼」，明白表示不隨蔡英文的腳步起舞。

柯文哲得罪民進黨的地方在於，他在 2017 年 7 月參加上海雙城論壇時發表「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等言論，即便民進黨不開心，卻也無損柯文哲居高不下的民調，蔡英文以為自己隔空提問是要幫柯文哲找回民進黨支持者，殊不知柯文哲在藍大於綠的台北市長選舉裏，並不想和民進黨靠得太近，保持距離最好。

況且，若民進黨不支持柯文哲再選台北市長，反而有機會去選總統的話，柯文哲恐怕會成為蔡英文連任路上的最大石頭。

除柯文哲之外，蔡英文也抓不好與「小綠」時代力量之間的距離與關係。時力立委黃國昌、洪慈庸在選舉時，蔡英文還特別去站台助選，而當選後，時力卻成為民進黨在立法院最大的敵人，甚至在立法院通過《勞基法修正案》後，一怒之下跑到總統府直接找上蔡英文，種種行徑都令民進黨非常不滿。即便蔡英文說，會顧及支持者的感受，未來不會再幫時代力量站台，但傷害已經造成。

與賴神分工不清 連任之路受威脅

前台南市長賴清德出任行政院長，雖然拉抬了原本低迷的民調，卻常常出現分工不清的情況，外界對於兩人個性迥異，能合作多久一直有所懷疑。

尤其是在 2017 年 9 月賴清德上台之後，曾在立法院總質詢時表示自己是「主張台灣獨立的政治工作者」，震驚台灣社會。雖然賴清德事後緩頰說是個人主張，但身為行政院長在公開場合隨便談論兩岸問題實在不妥，尤其外交國防領域並非行政院長職權範圍，而蔡英文上任後，對兩岸關係都不假手他人，以冷處理來面對，賴清德的神來一句讓蔡英文不開心。雖然總統府事後已回應，兩岸關係政府的立場是致力於區域和平並維持兩岸穩定，但賴揆說出去的話卻已覆水難收。

日前蔡英文接受電視專訪時，特別澄清兩人的溝通跟共識都沒問題，甚至比前院長林全要好，強調自己很滿意賴清德，並幫賴清德駁斥參選新北市長的傳聞，新聞操作得刻意近乎矯情，反而說明兩人之間可能存在的芥蒂。賴清德的民調一直都比蔡英文高，在 2017 年的年終民調顯示，當民眾被問到支持誰當總統，賴清德以 42.3% 大勝蔡英文的 24.4%，相差幾乎一倍，難怪蔡會擔心。

執政者本來就應該照顧多數民眾的權益，在憲政體制下，還要贏得社會多數認同，並能夠獲得黨內足夠支持。蔡英文如果繼續缺乏執政擔當，總統之路絕對坎坷難行，黨主席位置說不定也將被挑戰。接下來的九合一大選，對蔡英文來說，就是一個擺在眼前的考驗。

來源：《多維 TW》月刊 027 期

更多精彩內容請至 《多維 TW》