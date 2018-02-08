蝦皮購物穩居最大行動電商 單月銷售件數近1500萬

蝦皮購物 APP 超過 1,200 萬人下載，穩居台灣最大行動電商，成為 App Store 年度最佳購物類別冠軍。去 (2017) 年底起更創下單月銷售商品件數近 1,500 萬件，傲視同業。此外，蝦皮商城推出不到一年的時間，即吸引超過 3,000 家品牌電商進駐，更有破千的賣家單月營收過百萬，成為網購首選平台。此外，為持續培育台灣賣家，蝦皮購物舉辦《2017 蝦皮金選頒獎典禮》，也提供賣家交流行動電商與後社群時代的成功心法，深耕扶植台灣賣家創業，創新電商產業。

蝦皮購物自 2015 年在台上線，以方便的行動體驗，2 年間即脫穎而出，創下全台最多 1,200 萬下載用戶、2.4 億商品物件數與單月銷售商品件數近 1,500 萬件，並持續遠超同業，穩居台灣最大行動電商。蝦皮購物行銷總監楊晨欣強調，蝦皮購物持續創新引領台灣電商趨勢，期待業界良性競爭，共同推出更好的功能與購物體驗，讓消費者和賣家有感。

蝦皮購物事業發展部總監孫傳柔自豪的表示，「蝦皮購物是台灣最佳的網路購物平台！」，「蝦皮購物去年中推出蝦皮商城，不到一年突破 3,000 家店進駐，包括知名品牌 P&G、屈臣氏、永豐商店等，更有破千個品牌賣家單月業績破百萬！此外，更為深耕在地，輔導賣家在網路上成功做生意，持續舉辦蝦皮大學，2 年來輔導超過 2 千個賣家，提供行動電商與後社群世代的心法。」

值得一提的是，蝦皮購物 2017 年在快速消費品 (FMCG) 類別表現亮眼，訂單相較前一年成長近 3 倍。顯示用戶針對日常需求用品，消費習慣逐漸改變，並由線下轉往線上。「2017 年度金選大賞」則由以販售 FMCG 為主的寶僑 P&G 獲得，自去年進駐蝦皮商城成立旗艦店後，不僅積極參與蝦皮商城大型活動，更透過蝦皮購物的消費數據分析，達到單月業績成長 20 倍的亮眼成果，像是尿布、液體衛生棉、洗滌劑等都是人氣熱銷商品，據統計，P&G 在蝦皮商城一年售出的尿布數量，疊起來可超過 268 座 101 的高度。



▲蝦皮購物事業發展部總監孫傳柔表示蝦皮商城，不到一年突破 3,000 家店進駐 持續扶植賣家。（圖／蝦皮購物提供）

至於「2017 年度特選賞」，則由一對 7 年級夫妻的「菓青市集」獲獎，強調不添加過多人工香料的健康果乾，打造具競爭力的商品。透過定期抽獎、送試吃包、買家回購折扣碼用心經營客戶。在雙 11 活動期間，單日業績成長幅度高達 250%，其中芒果乾更是在 20 分鐘售出近 2.5 萬片，顯示用心的服務經營帶動業績高成長。



▲左起蝦皮購物事業發展部總監孫傳柔、銷售業務部客戶經理周建宏。（圖／蝦皮購物提供）

鼓勵成功從拍賣轉型商城店家的「2017 年度最佳全勤夥伴獎」，則頒發給日韓美妝店家「明洞妞」。由一群竹科工程師所創立的明洞妞，雖然是非相關科系卻能靈活跨界，但能以敏銳的選貨眼光打造日韓同步流行商品。透過蝦皮購物的豐富行銷活動及社群導流，賣場已擁有超過 10 萬名死忠粉絲，並從小賣家成功加入蝦皮商城，更創下 AHC 神仙水月銷超過破百萬的佳績。

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