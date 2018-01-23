〈王令麟看電商趨勢〉台灣像雲端的殖民地 深耕會員提升獲利 今年EPS高標5元

東森集團總裁王令麟今 (23) 日指出，台灣電商市場競爭激烈，消費者購買的通路越來越多，因此，旗下東森購物並非追求高營業額，「這樣拚不過蝦皮或臉書上的購物廣告，而且台灣就像雲端的殖民地」，要做的是深耕對會員的服務，今年東森購物年營收目標為 160 億元，年增 20%，每股純益設高標 5 元，最快 2019-2020 年申請上市。

王令麟直言「一個蝦皮就打趴一半的網購平台了」，去年本來營業額可以更好，不過，台灣零售業正面臨臉書、LINE 等系統業者加入搶攻零售消費市場，因此，未來必須更加強會員服務，尤其要增加影音內容，除了營收力拚成長 20%，今年東森購物每股純益 (EPS) 設定高標 5 元，較去年的 4 元成長 25%。

王令麟表示，台灣現在「就像雲端的殖民地」，「因為我們政府沒有能力去罰一些外來的網購業者，只能靠自己」，因此，要更貼近消費者、加強會員服務、推薦更好的商品才能生存，否則消費者要買便宜的商品上網都能找的到。

東森購物會員主力為 45-60 歲，因此，將針對會員屬性強調美妝、保健和生鮮商品品項，王令麟說，去中間化可讓商品價格更有競爭力，生鮮商品會直接找到原產地供應商。

另一方面，王令麟指出，O2O 銷售模式已經是趨勢，因此，東森購物已結合全家便利商店不在生鮮銷售服務上缺席；此外，在既有的網購、電視購物、型錄等通路之外，東森購物還要做跨境電商，走向國際。

為了走向國際電商市場，東森日前宣布砸 10.6 億元取得草莓網 76% 股權，王令麟說，希望透過此美妝垂直網站放上自家的商品，正積極洽談擴大與國內生技公司開發自有保健商品，同時，要藉由草莓網的資源，代理更多國外商品來台。

王令麟強調，網購平台多通路行銷是必然趨勢，未來 3 年東森購物將擴大發展新的通路，包括直銷面對面銷售、跨境、APP、B2B2C(自有商品賣給其他通路商)，以及 WeChat 微商。

王令麟：東森絕對不退出媒體

另外，東森在發展新媒體上也有不錯的進展，王令麟指出，去年 ETtoday 新聞雲的廣告量已超越中視和華視，由於媒體已是一個生態系統，就連自媒體也是媒體之一，因此，ETtoday 將定位成手機和生活的媒體，不僅僅侷限在電視。

他也強調，即便賣掉東森電視股權，也絕對不會退出媒體。