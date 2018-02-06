CapitalDyanmics併購CAFD太陽能 增稅後 美綠能進入併購潮？

資產管理公司 Capital Dynamics 週一 (5 日) 宣佈將以 9.76 億美元金額，併購 8point3 Energy (CAFD-US) 能源公司，一間 First Solar (FSLR-US) 及 SunPower (SPWR-US) 的合資太陽能公司。

併購後的 8Point3 企業價值將上看 17 億美元，其股價週一收盤走低 3.22% 來到 13.83 美元。

8Point3 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，美國總統川普 1 月 22 日 曾宣佈將開始徵收太陽能產品關稅。數據顯示，美國太陽能產值達 280 億美元，其中共 80% 產量為進口品。稅制規劃寫道，太陽能模組、板塊等產品與零件稅率第 1 年為 30%、第 2 年 25%、第 3 年 20%、第 4 年則降至 15%，第 5 年恢復基本稅率。

美國最大太陽能板製造商為 First Solar，其他產品為 SunPower 及 Sunworks (SUNW-US) 與 Sunrun (RUN-US)。

消息指出，8point3 A 股及普通股將以每股獲得 12.35 美元現金及其他獎金。此併購案將於 2018 年第 2 季或第 3 季完成。

8point3 目前的供電量達 710 MWdc，全屬美國本土太陽能電源，在美國 9 個州執行供電。Capital Dynamics 的綠能源事業群於 2017 年投資了近 1.1 GW 的太陽能，賬上資產達 35 億美元，供電潛能達 2.2 GW。