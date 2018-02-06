〈黑色星期一〉狼真的來了！市場暴跌有預兆 金融大佬早警告

FX168 財經網報導，美股連續 2 個交易日暴跌不意外，因為許多金融大佬對高不可攀的股市早就發出警告。這些大佬們的講話，攸關著你的投資，千萬不要漫不經心。先幫大家回顧一下他們說了些什麼？

〈大佬們的警告〉

葛林斯潘對股市發出嚴厲的警告，稱市場有兩個泡沫：股市泡沫、債市泡沫。 (圖：AFP)

美國聯準會 (Fed) 前主席葉倫 (Janet Yellen) 上週六 (2 月 3 日) 指出，美國股市和商業房地產價格上漲，但沒有說這些市場存在泡沫。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利 (Neel Kashkari) 週一 (5 日) 接受採訪時也稱，美國股票估值處於高位，但距離泡沫仍遙遠。

諾貝爾經濟學獎得主羅伯特 ‧ 希勒 (Robert Shiller)1 月 23 日警告，市場調整隨時可能到來，且沒有任何預警。羅伯特 ‧ 希勒 2013 年因「資產價格實證分析方面的貢獻」獲得諾貝爾經濟學獎。

希勒說，市場可能「突然轉向」，他相信股市牛市很難完全歸於美國政治因素。他認為，可能有一些比人們所認識到的更加微妙的因素在推動市場上漲。

國際知名投行高盛 (Goldman Sachs)1 月 29 日發佈警告，「回檔信號正在閃爍」，隨著投資者將大量資金投入股市，高盛建議其客戶為市場在未來數月出現回檔做好準備。

前 Fed 主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 上週三 (1 月 31 日) 對繁榮的股市發出了嚴厲的警告。葛佬在接受彭博採訪稱說：「市場有兩個泡沫：股市泡沫、債市泡沫。」

葛林斯潘說：「顯然我們正在努力實現長期利率的大幅上升，而且這會對整個經濟結構產生很大的影響... 泡沫背後是什麼？事實是，我們的政府赤字越來越大。」

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師、知名大空頭 Albert Edwards 上週四 (2 月 1 日) 發佈了名為「雙重泡沫問題」(Double Bubble Trouble) 的研究報告。Edwards 在這一研報中延續了他長期以來的觀點，即股市將面臨清算。

Edwards 在報告中寫道：「就像 2007 年一樣，這是由不可持續的信貸泡沫推動的又一輪經濟繁榮，而在一位新手 Fed 主席上任之後，這個泡沫最終將破裂。」”

American Century Investments 的投資長兼多資產策略高級投資組合經理 Rich Weiss 表示，這個信號現在可能顯示，8 年牛市的漲勢可能結束。Fed 不得不提高利率，債券市場體認到經濟逐步增長會刺激各種通膨上升。

黑石集團 (Blackstone Group LP) 總裁 Tony James 說，站在歷史角度，怎麼看股市估值都非常非常高，市場可能下跌 10% 到 20%。James 說，美國經濟一直在增長，通過減稅加大刺激可能沒有必要。如果你擔心利率和通貨膨脹，刺激措施可能會讓我們遭遇升息。

〈當然，也有人信心喊話〉

不少分析師對股市信心喊話。 (圖：AFP)

摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 在給客戶的一份報告中表示，「我們在等待看漲背離以及週期股 / 防禦股的比率跌至低點，因此不必急於趁現在的下跌買入。」隨著市場消化利率的大幅攀升和通膨預期走高，預計近期市場將進一步下行，「但最終隨著冷靜的頭腦佔據上風，我們將達到新高點」。

瑞銀策略師 Keith Parker 撰寫報告稱，上週五股市跌勢可能因期權交易而加劇。不過，如果經濟意外指標可作為指引，則標普 500 指數的下滑正「接近尾聲」。

瑞銀研究發現，當經濟資料好於預期時，標普 500 指數的回落傾向於更淺：會下跌 5%；而當經濟資料不如人意時，指數會下跌 9%。

法國興業銀行亞洲股票策略負責人 Frank Benzimra 說，投資者應該考慮金融和工業股中的「中等估值」股票。亞洲股市下跌是「短線反應」

Benzimra 指出，亞洲的基本面與美國不同，包括日本在內的許多經濟體仍處於一個經濟週期的初期階段。只要美元不重拾 2014 年和 2015 年那樣的強勁勢頭，亞洲的基本面就依然非常好。

他補充說，亞洲股票相對債券的風險溢價「更具吸引力」，本益比、市賬率等其他估值指標也處於「中等」水準。青睞對長期收益率敏感度較低的股票，建議從科技股等趨勢驅動型板塊輪換至「中等估值板塊」，例如傳統的金融股、工業股。

Aviva 首席執行官 Mark Wilson 說「我們還沒有進入熊市」。如果債券價格繼續下滑，美元疲軟促使 Fed 加速緊縮政策，則波動率可能會進一步上升，投資者可能會開始尋找風險調整後回報更好的資產。

與美國和發達市場股票相比，目前的新興市場股票比美國大選之前還便宜。較低的估值和不斷增長的盈利預測，可能會給投資者在動盪時期所需的舒適感。

〈美股暴跌原因〉

道瓊工業指數走勢

美股連續 2 個交易日崩跌！上週五道指大跌 665 點或 2.5%，創下 2016 年 6 月以來最大單日百分比跌幅。標普 500 指數上週五重挫 2.1%，創下 2016 年 9 月以來最糟糕單日表現。美東時間週一 (5 日) 跌幅擴大，盤中一度閃崩 1579 點，終場跌 1175 點或 4.60%，至 24345.75 點。S&P 500 指數收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94。

美股為何突然暴跌？原因可能很多，但最主要的原因或許是，投資者擔心通膨「惡魔」可能真的要出籠了，而上週五 (2 日) 靚麗的非農報告則成了「壓死駱駝的最後一根稻草」。

1 月美國新增非農就業人口 20 萬，超過預期的 18 萬，大幅高於前值。美國 1 月失業率維持 4.1% 不變，仍為 2000 年以來最低。最令人驚歎的還是薪資資料。1 月平均每小時工資月率上升 0.3%，年率則飆升 2.9%，為 2009 年金融危機結束以來最大增幅。