歐美股市暴跌亞太股市遭血洗 A股影響幾何?

北京時間2月6日淩晨，美股周一大幅收跌，道指與标普500指數抹去今年的漲幅。道指創曆史最大單日下跌數字，盤中一度狂瀉近1600點，放大了上周五的重挫勢頭。衡量美股市場恐慌程度的CBOE波動指數(VIX)大漲16.71點，漲幅達96.53%，報34.02點。

據高盛最新報告顯示，過去幾年在牛市中迅速崛起的量化對沖基金也助推了市場的加速崩潰。高盛認為，標普指數2735點是趨勢轉折點，觸發了CTA量化基金的激進拋售。值得注意的是，周一標普指數從2750下挫至2649點，正好越過了這個趨勢轉折點。高盛表示，當市場的廣泛下跌行情形成下降趨勢時，CTA基金將隨行就市，啟動強制拋售模式，對市場施加額外的下行壓力。高盛還指出，目前市場面臨的另外一個威脅是，來著CTA的拋售壓力可能加劇風險平價策略基金的拋售。

白宮官員試圖淡化美股暴跌的影響，強調是一次短期的波動, 並堅稱美國經濟依然富有彈性。 白宮新聞秘書桑德斯在當地周一傍晚發表聲明，表示總統特朗普所關注的是美國的長期經濟基本因素， 而這些因素依然非常強勁，美國經濟增長正在加速，失業率降至歷史低位， 美國工人的工資正在增長。特朗普的減稅和監管改革將進一步刺激美國經濟，並將繼續促進美國的繁榮。

白宮另一位副新聞秘書吉德利在接受CNN訪問時表示， 儘管過去一年美股的上升歸功於特朗普， 但近期的下跌不應該怪罪總統。 他表示， 股市依然非常強勁， 比他上任時要高得多。2016年11月9日美國大選日當天，道指收市報18589點，意味著自特朗普當選以來， 道指累計上升約三成，自他去年1月上任以來累計上升超過兩成三。

亞洲市場當中，亞太股市周二延續昨日跌勢，開盤重挫慘遭血洗。日本股市遭遇了2016年11月以來的最大單日跌幅。日股日經225指數開盤跌1.8%，至22267點。日股東證指數開盤跌1.9%。至1788.85點。東京證交所MOTHERS指數期貨觸發熔斷機制。截至發稿，日經225指數跌幅已擴大至4.3%。

“由于美國國債收益率上漲的速度過快，市場對于通貨膨脹和美國經濟可能惡化的擔憂做出快速反應，”SMBC日興證券投資情報部門的松野利彥說。“對于全球最大經濟體的擔憂可能顯著影響日本經濟，這對日本股市非常不利。”

日本經濟再生大臣茂木敏充指，日本經濟表現良好，就業市場和工資表現正在改善；將密切關注金融市場動態及其對日本經濟的影響。日本財長麻生太郎表示，對股市波動不予置評。

南韓央行行長李柱烈表示，將監控美股對南韓市場的影響。

外围股市暴跌，A股影響幾何？在全球股市高位下行壓力集中顯現的背景下，當前國内績優私募機構對于後期A股市場的觀點依舊偏積極。

上海鼎鋒資産表示，本次美國股市下跌主要原因源于兩大方面。一是美國非農就業及薪資增速表現強勁，通脹預期進一步上行，引發市場對美聯儲加速收緊貨币政策的擔憂;二是美國長端收益率快速上升，收益率曲線由極度平坦轉向陡峭化。整體而言，近兩年A股重估的基礎來自企業盈利持續性增強與增量資金入場，市場宏觀大周期正在從2017年盈利改善走向2018年估值擴張的“戴維斯雙擊”。而在另一方面，2018年增量資金入場對A股估值擴張形成推動力量，同時全球經濟複蘇疊加弱美元的環境使得資金更偏好新興市場。綜合各方面因素來看，該私募機構認為，盡管當前美股估值處于高位、後期美股波動可能持續加大，但相關外圍市場波動對于A股市場并不會構成中期沖擊。

此外，上海朱雀投資也表示，上周美股大跌，本質上是經濟增長更樂觀引發通脹擔憂和情緒影響，而非基本面走弱或風險事件驅動，因此演繹為股災，進而導緻新興市場全面大幅下挫的概率不大。對于A股而言，其受美股波動影響略小，更多是情緒和預期層面，而且考慮到前期A股已經有所調整，預計受美股大跌影響有限。

上海廬雍資産董事長李思思認為，目前上證50等主要藍籌股指的成份股，整體仍然在對标強勢港股市場。雖然上周五歐美股市大跌對A股市場的不利影響可能還需要一定消化，但本輪A股調整最終演變成“市場中期下跌”的可能性將十分有限。

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