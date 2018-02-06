美股盤後─跌勢變本加厲 道瓊瘋狂收低1175點 盤中一度崩跌1597點

震盪交易中，美國股市週一大舉崩跌，瘋狂擴大上週五的重跌走勢。

今日早場，道瓊指數一度反彈至平盤水準，隨後則持續走低，終場大舉收低 1175 點，盤中低點更大跌 1597 點。該指數跌破了 25000 點大關，亦清除了 2018 年漲幅。

分析師說，跌破早場低點後，意味股市回檔時間可能更長。



道瓊工業平均指數收低 1175.21 點或 4.60% 至 24345.75。

Nasdaq 指數收低 273.42 點或 3.78% 至 6967.53。

S&P 500 指數收低 113.19 點或 4.10% 至 2648.94。

費城半導體指數收低 62.17 點或 4.72% 至 1255.81。

今早在科技股上漲帶動下，S&P 500 一度上漲。該指數自上個月所創歷史高點下跌了逾 5%，並跌破了 50 日移動平均線。

分析師說，S&P 500 於跌破 50 日移動平均線後，走勢震盪。隨後便持續走低。

Nasdaq 指數下跌 3.8%，盤中則一度上漲 0.5%。蘋果與亞馬遜股價早場上漲，帶動科技股自低點反彈。

上週五，道瓊狂跌 665.75 點，或 2.5%，創 2016 年 6 月以來最大單日跌幅。S&P 500 亦創下 2016 年 9 月以來最大單日跌幅，Nasdaq 創下自 2017 年 8 月以來單日最大跌幅。

上週，利率快速上升，使得股市受到壓力。10 年期債券殖利率上升至四年高點。今日，該殖利率一度上升至 2.88%，而後回檔至約 2.75%。

上週五大幅下挫後，美國股市主要指數亦創下二年來最差的單週表現。上週，道瓊與 S&P 500 分別下跌 4.1% 與 3.9%。S&P 500 亦下挫 3.53%。

Huntington 銀行分析師 John Augustine 說，「看 1 月走勢，股市與債券殖利率在 2018 年初，便有意奔向年底目標。我認為這兩個市場均需要休息整理。」

今年開年，美國股市上漲。1 月，道瓊與 S&P 500 創下自 2016 年 3 月以來最大單月漲幅。Nasdaq 創下自 2015 年 10 月以來最大單月漲幅。主要指數並創新歷史高點。

強勁的經濟數據與良好的企業獲利，支撑了今年初的股市漲勢。但近來，因擔憂通貨膨脹上升將使得利率走高，則撼動了華爾街。

上個月，白宮對股市的漲勢多次自誇。當被問道這一波跌勢，他們說當股市下跌，他們總是會關心，但 "我們對經濟的基本面有信心。"

CBO 波動指數 -- 被認為是股市恐懼的最佳指標 -- 大幅上漲至 35.02。