美股盤後─ 就業報告較預期強勁 推升利率 道瓊暴跌重挫665點

美國公布 1 月就業報告較預期強勁，推升利率上揚，引發美國股市暴跌重挫，創二年來最大單週跌幅。道瓊工業平均指數盤中狂跌 696 點，終場重挫 665 點，跌破 26000 點關卡，為自 2016 年 6 月以來，首度大跌逾 500 點。

分析師說，今日股市關鍵在利率上升。俗語說，多頭市場不會老死，只會死於升息。



道瓊工業平均指數收低 665.75 點或 2.54% 至 25520.96。

Nasdaq 指數收低 144.92 點或 1.96% 至 7240.95。

S&P 500 指數收低 59.85 點或 2.12% 至 2762.13。

費城半導體指數收低 37.09 點或 2.74% 至 1317.98。

美國 1 月新增就業 20 萬人，分析師預估為新增 18 萬人。工資大幅成長最引人矚目。1 月工資較去年同期上升 2.9%，創 2009 年 6 月大衰退結束以來最大升幅。

就業報告促使利率上升，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.85%，創四年高點。投資人對近來利率上升，一直感到緊張，擔憂上升速度太快。

週五，30 年期債券殖利率上升至去年 3 月以來高點。

分析師說，債券市場是反應平均每小時工資上升。市場現在認為 Fed 今年可能升息四次，而非三次。

聯準會 (Fed) 預測 2018 年將升息三次。

美國股市本週走勢震盪，波動指數 VIX 自 11.08 上升到了 17.39。

道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 結束連續四週週線上漲的走勢，並創下二年來表現最差的一週。

分析師說，投資人等待股市回檔已有一段時間。雖然企業財報強勁，經濟表現良好，但股市仍無法直線上漲。

華爾街亦注意企業財報。Exxon Mobil 公布獲利較預期疲弱，其股價下跌。

大型科技公司蘋果公布第四季財報優於預期，但其股價下跌 4.4%。該公司說預期獲利率為 38% 至 38.5%，低於市場預期的 38.9%。蘋果亦公布上季 iPhone 銷售低於預期。

財報季約到了半途，大多企業獲利意外偏高。週五上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，78% 獲利優於預期，80% 營收優於預期。