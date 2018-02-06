台股大跌、美元有撐新台幣早盤貶近1角觸29.4

美股道瓊工業指數再重挫逾 1100 點，台股今（6）日開盤也急殺 185 點，並快速下跌逾 300 點，新台幣兌美元也持續貶值，以 29.4 元、貶值 9.3 分開出，目前在 29.387 元震盪。

繼上周五大跌後，美股 3 大指數再出現潰敗性崩盤，道瓊工業指數大跌逾 1100 點，跌幅超過 4%，全球股市恐慌性殺出，去年 1 年獲利全部回吐。台股今日開盤也急殺 185 點，以 10761 點開出，隨後跌幅擴大，目前下跌 344 點。

國際匯市部分，全球股市反轉，美元因而有部分避險買盤，支撐美元，韓元貶破 1090 價位，目前來到 1094.45 韓元兌 1 美元，日圓則偏升一度回到 108.98 日圓兌 1 美元，目前在 109.06 日圓兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價來到 6.3072 元，較前一交易日中間價貶值 53 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股續大跌及美元偏強下，新台幣兌美元今日早盤也續貶，以 29.4 元、貶值 9.3 分開出，不過，出口商也趁勢進場拋匯，貶幅受壓抑，新台幣兌美元目前來到 29.387 元、貶值 8 分。

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