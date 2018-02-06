【大昌投顧】盤前分析－美國總統川普將在幾周內對鋼鐵、鋁製品加徵關稅



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低震盪，早盤受美股重挫影響，一度跌逾 200 點，午盤及尾盤跌幅開始收斂，終場以下跌 179.98 點作收。短線上，雖然留有長下影線，但上方缺口不可忽視，在未能回補以前，恐需保守看待，價跌量增有背離疑慮，後勢需持續關注，籌碼面外資賣超幅度擴大，何時轉買超，或國際股市能否回穩成為關鍵。

2. 櫃買指數同步向下開低留有長下影線，但缺口也是要注意，若能快速回補，將可化解下行壓力，未能回補前，中小型個股恐不利表現。

3. 金融指數延續跌勢，試圖回測季線，能否有支撐力道，尚需觀察。電子指數也試圖測季線，部分權值股仍不宜破低較佳，因此持續關注權值股表現，而抗跌族群有被動元件、遊戲、背光板、工業電腦等。傳產類股則由汽車零組件、部分鋼鐵等族群表現較佳。

4. 根據 Platts 資料顯示，乙烯、丙烯、丁二烯開始回跌，但因輕油裂解廠進入歲修旺季，供應減少且需求能見度不差，而化纖相關 EG（乙二醇）、PTA（純對苯二甲酸）因庫存水位下滑，報價均是上揚，平均漲幅逾 1%。

5. 中美貿易戰似乎持續，繼日前中國宣布針對進口自美國高粱進行反傾銷立案調查後，評級機構惠譽國際（Fitch）旗下研究機構 BMI 於 2/5 透露，美國總統川普將在幾周內對鋼鐵、鋁製品加徵關稅。

