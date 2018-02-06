【統一證券】盤前分析－恐慌來襲停看聽，不殺低靜待落底



◆盤勢分析

台股昨日雖受道瓊重挫影響收中黑，但留下長達 91 點之下影線，由於盤中並無進一步殺盤力道出現，可見投資人針對此次美股意外性下跌，顯得相當理性。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美股恐慌賣壓出現，震盪加劇。上周五道瓊當日重挫 665 點，跌幅 - 2.54%，昨日跌勢未歇，再度重挫 1175 點，創下史上最大跌點，跌幅 - 4.6%。由於此次大跌，是因為經濟數據強勁所造成的升息預期，是投資人臆測政策面緊縮所造成之心理壓力，促使股市非理性回檔反應；與市場泡沫所造成政策性緊縮打壓不同。統計美股道瓊下跌逾 600 點後一周表現，上揚機率高達 70%，故此非理性下跌係短期現象。

第二、台灣外銷出口連續十六個月正成長。財政部將於周三 (7) 公佈元月份海關出口金額，由於元月份出口天數較去年增加四天，且去年十二月外銷訂單搶眼，預估月元份出口年增率將持續上行，有機會達到 10%，此係連續出現第十六個月正成長。

第三、技術面觀察。台股指數在 1/23 創下 11270 點後，即回檔整理，昨日雖向下跌破月線 11059 點，但 10800 點支撐性強，台股在下探後低檔買盤積極，且留下長下影線。在台股中期均線如月線、季線續強下，中線多頭格局未變。

第四、塑化族群 -- 跌勢中的明燈。在昨日重挫的盤勢中，以塑化股走勢最強，目前五大泛用樹脂延續上漲格局，以 HDPE 勁揚 4.1％最強，PS 亦漲 4.05％。展望後市，近期油價延續盤堅格局，原料端成本墊高，市場漲價預期心理轉濃，上游原料上漲，已傳導到下游產品線，已造成需求面回升，加上中國環保稽查政策延續，石化產能受到限產及停產，供給端偏緊。加上 2017 年獲利大好，推估塑化股殖利率普遍有 5-6％等高水準，極具吸引力，對塑化產業看法持續正向，可留意大塑族群的台塑及台化；小塑族群的華夏、台苯、國喬及東聯等。

