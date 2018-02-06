台股盤中—爆量摜破年線 狂跌近600點 創28年來最大跌點

台股今 (6) 日受到美股上演「黑色星期一」影響，延續暴跌態勢，加權指數今 (6) 日在台積電、大立光與鴻海等電子權值股持續下挫帶動下，開盤即失守半年線、跳空重挫 185.24 點，盤中急速下殺約 340 點，隨後在 10 時左右跌點翻倍，狂跌 580 點來到 10366.11 點，創 28 年以來最大跌點，帶量摜破年線後，轉而止跌回升獲支撐，預估成交量能爆出約 2500 億元大量。

台股加權指數今日重挫 185.24 點、以 10761.01 點開出，盤中最低狂跌 580 點、來到 10366.11 點，將今年漲幅全數吐回；櫃買市場今日以 150.10 點開出後便開始下挫，盤中最低 142.61 點。

在台股一片慘綠下，部分 1 月營收成長股成為逆勢抗跌個股，包括光頡、凱美、華孚、科妍與德律受惠營收表現亮眼，加上法人買盤挹注，使其逆勢勁揚成為盤面焦點。

光頡相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以蘋概三雄表現來看，股王大立光 1 月合併營收較上月與去年同期衰退，加上遭到外資降評，盤中下挫一度逼近跌停、來到 3435 元；台積電受到外資擴大賣超影響，開盤跳空摜破月線，盤中一度大跌 7% 來到 236 元；鴻海則是開盤直接跳空至 90.6 元，盤中摜破 90 元整數關卡、來到 89.7 元。

比特幣在黑色星期一加速崩跌，最重跌幅達近 20%，一度來到接近 6000 美元，拖累比特幣概念股包括創意、撼訊等股價均重挫，創意開盤不久隨即來到跌停價 307 元、撼訊也數度打入跌停價 157.5 元。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，台股今日跌破半年線與年線，目前看萬點支撐，預期丙種資金可能趕在年節長假前收回資金，許多融資高水位的個股明日可能出現重挫，未來 3 天有機會出現急殺架構，若投資人手中握有融資水位過高的中小型股，可先做賣出動作。

法人指出，目前許多產業進入淡季，若要逢低佈局，可尋找進入旺季且基本面較佳的個股，指數雖然連續 2 天大跌，但新台幣並未大幅貶值，顯示外資資金還未大幅撤出，仍然看好台股後市，而今日公布元月表現佳的公司，也可能成為逆勢上揚個股。