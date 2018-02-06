歐央行總裁：歐元波動或影響通膨回升 QE未大功告成

摘要：歐洲央行總裁德拉吉承認歐元區經濟強勁擴張，說對通膨向目標水平靠近更有信心，但認為近來匯率波動可能有負面影響，QE 仍需耐性和持久性。他講話期間，歐元兌美元曾跌破 1.24 刷新日低。

歐洲央行總裁德拉吉承認歐元區經濟強勁擴張，對通膨回升更有信心，但認為匯率波動可能有負面影響，QE 不能算大功告成。

當地時間 5 日本周一，德拉吉在歐洲議會講話時稱，歐元區經濟增長比此前預計的強勁，明顯高於潛在水平，但還需要寬鬆的貨幣政策：

「我們有信心，通膨會向我們的目標 2% 的下方、接近目標水平靠攏，這種信心已經增強，但在這方面我們還不能宣告勝利。貨幣政策以將視數據而定、時間一致的方式演變。」

「我們可以對通膨的路徑更有信心，可為了讓潛在通膨壓力累積，通膨持久地向目標靠攏，仍要保障貨幣政策的耐性和持久性。」

德拉吉認為，匯市波動可能是障礙。他說：

近來匯率波動帶來了新的負面因素，這意味著，需要密切監控價格穩定的中期前景。

本周一歐元下行，德拉吉講話期間，台北時間 5 日 23 點左右曾跌破 1.24 刷新日低，截至發文回到 1.24% 上方，日內跌幅超過 0.3%。

上月末公布數據顯示，去年第四季歐元區 GDP 年增率增長 2.7%，全年增長 2.5%，創金融危機前夕以來、十年來最高年度增速，實現了連續 19 個季度的擴張。

上月末公布的今年 1 月歐元區 CPI 年增率增長初值為 1.3%，高於市場預期的 1.2，前一個月為 1.4%，1 月核心 CPI 年增率初值 1%。符合市場預期，前一個月為 0.9%。

經濟增長加速已經讓許多市場分析人士猜測，歐洲央行今年會更加果斷的縮減其經濟刺激項目的規模。

在經濟持續強勁的背景下，通膨水平成了市場對歐洲央行下一步行動的重要依據。上月油價和歐元走高超過歐洲央行此前預期，這讓市場更難以琢磨歐洲央行退出量化寬鬆的步伐。

上月 25 日的歐洲央行會議決定，維持當前利率水平和 QE 購債規模不變。當天會後的新聞發布會上，德拉吉強調，QE 將實施到通膨出現可持續的調整，近期匯率波動是「不確定性來源」，可能 3 月重新評估政策調整。

歐元在德拉吉上述講話期間進一步走高，盤中歐元兌美元突破 1.25 關口，漲幅一度擴大至 1%，刷新 2014 年 12 月以來盤中高位至 1.2536。

但在在德拉吉提到「今年升息機率非常低」後，歐元漲幅收窄至 0.64%，退守 1.25 關口下方。

德拉吉沒能給市場驚喜，經濟數據太強勁，投資者仍然相信歐央行將不得不收緊貨幣。美元下跌加劇源於德拉吉幾乎沒有對歐元強勢表示擔憂。德拉吉只是提到歐元波動性，並沒有強化歐元匯率的論調。

『新聞來源／華爾街見聞』