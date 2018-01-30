歐洲最大資產管理公司 做空日元、看多美元

鉅亨網新聞中心 2018年1月30號17點53分

FX168 財經今 (30) 日援引彭博報導指出，管理 1.6 兆美元資產的歐洲最大資產管理公司，東方匯理 (Amundi SA) 押注日元兌美元和歐元將走弱，原因在於日本央行可能不會削減刺激措施，至少在今年上半年是如此。

東方匯理全球固定收益主管 Myles Bradshaw 表示，美元 / 日元當前位於 109 附近，在該水平值得買入，該匯價可能會漲向 115。 他在新加坡接受彭博採訪時說道：「目前我們正低配日元，因此在這些水平，我會是日元賣家，美元買家。」 Myles Bradshaw 表示，東方匯理繼續看好美元，認為美國的通膨會更快，從而導致利率上升和資本流入。

Myles Bradshaw 指出，美國聯準會今年準備再次升息三次，而歐洲央行正接近解除其前所未有的刺激計劃。也因此他認為，在通膨動態、通膨預期等方面，日本遠遠落在後面，因此日本央行在貨幣政策正常化方面也將更有耐心。

隨著日本經濟站穩腳跟，投資者開始押注日本央行即將加入全球其它央行，開始撤回史無前例的貨幣刺激計劃。 日本央行 1 月 9 日削減了期限較長的債券的購買規模，引發市場猜測，該央行將允許 10 年期國債收益率超過目前約為零的目標水準。

日本央行總裁黑田東彥。(圖：AFP)

日本央行上周平息了對任何即將實施的緊縮政策的猜測，稱日本央行行長黑田東彥 (Haruhiko Kuroda)1 月 26 日在世界經濟論壇 (達沃斯) 表示，「消費者物價終於在接近 2% 的目標」時，日元兌美元一度升至 108.28，為 9 月以來最強水平。周二亞市尾盤，美元 / 日元報在 108.74 附近。