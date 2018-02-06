太神了 三星祖孫3代捲入貪污走私 但都能成功避過刑責

三星集團太子李在鎔涉嫌向南韓前總統朴槿惠及其閨密崔順實行賄而入獄。首爾高等法院周一 (5 日) 作出二審判決，推翻一審的 5 年刑期，改判監禁 2 年半，緩刑 4 年。李在鎔在被羈押 353 天後當庭釋放。早前檢方不滿判刑太輕，已提出上訴，李在鎔的律師也表示打算二度上訴，預料案件轉解最高法院審理。

《星島日報》報導，49 歲的三星電子副會長李在鎔被指向前總統朴槿惠及崔順實行賄，換取政府在三星集團旗下三星物產和第一毛織的合併案中發揮決定性作用，助李在鎔順利接掌三星。他在 2017 年 8 月被判監 5 年，高等法院二審推翻判決，改為監禁 2 年半，緩刑 4 年。他在 2017 年 2 月 17 日被捕，總共在拘留所及獄中度過了 353 天。

李在鎔原被判行賄、挪用公款、隱瞞犯罪收入、非法轉移資產和作偽證 5 項罪名成立。上訴庭認為，他確實難以拒絕總統提出的捐款要求，是被逼付款，沒有證據顯示他要求對方以有利三星的政策回報，朴槿惠和崔順實才是主導犯案者。但三星以 72 億韓元贊助崔順實女兒的馬術訓練，構成行賄罪，挪用公款亦屬實。李在鎔涉嫌非法贊助崔順實控制的南韓冬季體育育英中心，以及非法轉移資產出境等指控，則屬證據不足。因行賄範圍較一審減少，刑期隨之縮短。

李在鎔涉案簡介。(圖：AFP)

李在鎔離開覊留所，甫步出閘門便對記者說：「沒有展現好的模樣，我再次致歉。過去一年是寶貴的自我反省時間，今後會更嚴謹行事。」李在鎔獲釋後第一件事是到三星醫院，探望自 2014 年起因心臟病留院的父親李健熙。

去年一審判決後，控辯雙方都提出上訴，李在鎔不滿刑期太長，原本要求法院判刑 12 年的檢方則認為刑期太輕。李在鎔雖在二審減刑獲釋，但律師表示打算上訴到最高法院，爭取推翻所有定罪。民眾原本希望上訴庭展示強硬立場，二審判決出爐後，許多人在網上留言表達憤怒，「三星共和國」一詞和二審法官的名字登上 Twitter 熱門話題榜。

李在鎔獲釋後可重掌三星，但面臨挑戰，包括要平息不滿他獲得輕判的公憤。三星家族三代都逃過牢獄之災。李在鎔的父親李健熙打造三星王國，首爾法院在 10 年前判決他逃稅有罪及其他罪名，但予以緩刑。

南韓財閥貪腐文化根深柢固，李在鎔的父親和祖父曾捲入貪污及走私醜聞，但均成功避過刑責。李在鎔去年一審被判囚 5 年，最終亦獲大幅減刑，離開鐵窗生涯。

香港《文匯報》綜合外電報導，李在鎔祖父李秉喆於 1938 年創辦三星集團前身「三星商會」，主要從事貿易出口。1966 年，三星旗下一間肥料生產公司捲入大型走私案，李秉喆將公司捐給國家，得以避過起訴。

李在鎔父親李健熙擔任集團主席期間，將三星打造成科技巨擘。他在 1996 年被控行賄罪成，判囚 2 年但緩刑，2008 年再被起訴逃稅等罪名，判監 3 年但同樣緩刑，其後更獲時任總統李明博特赦。

過去亦有多名南韓財閥高層被放生的例子，例如樂天集團主席申東彬因挪用公款和違反信託責任罪被判囚 20 個月但緩刑，而現代車廠主席鄭夢九、SK 集團主席崔泰源、CJ 集團主席李在賢及韓華集團主席金升淵，均獲時任總統特赦。

李在鎔獲釋消息刺激三星電子 (005930-KR) 股價造好，昨 (5) 日逆市上漲 0.5%，截至今 (6) 日 11:36，股價下跌 1.84%，至 2352000 韓元。HMC 投資證券分析師格雷格．羅表示，李在鎔重掌三星，有助集團制訂營運策略。