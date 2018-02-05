【安聯投信】聯準會釋鷹派訊息 投資級債仍穩健吸金

聯準會維持利率決策不變，但對通膨預期釋出了相對鷹派的訊號，導致公債殖利率持續攀升，債券市場近乎全面下跌，僅風險性債券跌幅相對較小。根據美銀美林引述 EPFR 截至 1 月 31 日，投資級債連續第 58 周吸金，上周淨流入 48.2 億美元，今年以來已流入 188 億美元。高收益債持續三周流出，上周失血幅度擴大至 14 億美元；新興市場債則連續七周獲得青睞，上周吸金 14.1 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，近期美國經濟數據如 1 月 ISM 製造業指數、PMI 與 1 月 ADP 就業數據均優於預期；儘管聯準會利率會議宣布維持利率不變，但聲明中預期通膨將在今年逐步升溫，引發市場對通膨預期的擔憂，美國 10 年期國庫券殖利率單周彈升 20 個基本點至 2.84%，來到近 3 年新高。

歐洲央行 (ECB) 委員兼荷蘭央行行長諾特 (Klaas Knot) 表示，ECB 必須盡快結束量化寬鬆政策，稱沒有理由維持寬鬆政策，鷹派發言加上美國殖利率彈升引起市場震盪，德國 10 年期公債殖利率單周上揚 15 個基本點至 0.77%。

在投資等級債方面，許家豪表示，今年以來投資級債已流入 188 億美元，上周全球投資級公司債下跌 0.49%，其中美國投資級債下跌 0.61%；歐洲投資級債則下跌 0.25%。在利差部分，美國利差收斂 1 個基本點，歐洲利差則收斂 3 個基本點。另外，根據美銀美林最新信用投資人調查顯示，目前殖利率攀升是市場首要擔憂。由於長天期券種的票息較高，較能抵禦公債殖利率上揚的影響，因此吸引投資人大舉進駐。

許家豪表示，投資級信用債與利率連動較高，信用利差縮減至相對低點，下檔保護薄弱。但基本面穩健，且就技術面觀察，對收益之需求仍支撐投資級債利差表現與需求，且稅改有助降低槓桿與發債量，長期對投資級債利差屬正面影響。

在高收益債方面，許家豪表示，原油價格高檔震盪，加上高收益債利差位於低檔，未能持續收斂，全球高收益債利差持平於 316 點，使指數受到公債殖利率走升所影響，單周下跌 0.30%。美高收下跌 0.38%，歐高收則下跌 0.28%。

許家豪表示，根據高盛分析，高收益債的利差在第一季通常會有不錯的季節效應，且近期利差持續下探；但不良債券比例仍在持續上升，反映各產業、各評級之間的債券表現差異逐漸擴大。後續觀察上，建議投資人可就每周公布的每周初次請領失業金人數作為參考，若請領人數持續往下，代表經濟狀況還是很好；但若相反，那麼高收益利差將會擴大。此外，美國銀的放款態度，也是重要的觀察依據。

在新興市場債方面，許家豪表示，雖然新興債的存續期間比高收益債更長，但受惠於資金持續搶進，新興債利差仍持續下探，整周收斂 3 個基準點，略為抵銷公債殖利率反彈的負面影響，單周下跌 0.22%，在債券族群中表現相對抗跌。

許家豪表示，目前美國 10 年期公債殖利率已上揚至 2.78%，但考量聯準會的長期利率預期約在未滿 3% 的水準，後續殖利率向上的空間應相對有限，且德意志銀行認為，新興市場債指數利差今年仍有 30 點左右的利差收斂空間，因此整體來看，新興債資本利得方面應可望持平或是小幅增長，建議投資人仍可續抱新興市場債。

在操作上，許家豪表示，因應近期公債殖利率彈升所引起的波動，目前投組以投資級債代替公債作為攻守兼備配置，並進行公債指數期貨避險，以降低投組波動風險。目前在投資級債、新興市場債與高收益債等信用券種分布上，以高收益債與新興市場債為主。另一方面，近期美國政府官員談話加劇美元震盪，基金在匯率操作仍採高度避險、並拉高現金，同時靈活配置高利差收益貨幣 (如人民幣)，以期降波動、添收益。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

