再創新高 1月外匯存底增至4557.24億美元

中央銀行 5 日公布今（2018）年 1 月底，我國外匯存底金額達 4557.24 億 美元 ，較去年 12 月底增加 42.24 億 美元 ，續創歷史新高。

央行表示，1 月外匯存底增加的原因，除了外匯存底投資運用收益及外資淨流入之外，還有歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加所致。

此外，央行統計，截至今年 1 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 4261 億美元，月增 345 億美元，約當外匯存底 94%，亦較上月增加 7 個百分點。

不過，對於外資投資國內證券的資金匯出入統計，央行指出，金管會是以資產面基礎計算，匯入部分除本金外，尚包含 ECB 轉換台股、GDR 兌回台股及外資原始股東持股，匯出部分則不計入外資盈餘匯出，這與央行行以外資實際匯出入（即現金流量基礎）的統計不同，也因此，今年 1 月差異數達 6.94 億美元。

再者，央行認為，集中市場股票買賣超金額未必能完全反映外資匯出入資金情況，例如買進股票的外資必須匯入資金以完成交割，但賣出股票之外資，則可能因為考慮另覓投資標的，不一定會立刻辦理匯出；另外，外資匯入資金投資國內證券，其運用範圍不僅限於上市櫃股票，尚包括債券、貨幣市場工具，以及於初級市場申購 ETF 等。



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