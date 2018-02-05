上任前股債雙殺 但鮑威爾最棘手問題是這個

美國聯準會 (Fed) 新主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將於台灣時間明 (6) 日走馬上任，雖然美國經濟表現不錯，但等著鮑威爾解決的難題也不少，除股債雙殺、日本央行買債… 之外，他真正需要擔心和花大力氣解決的，恐怕是升息縮表的問題。

在前任主席葉倫 (Janet Yellen) 辭任之際，美國金融市場突然「股債雙殺」，上周五 (2 日) 道瓊工業指收跌 665.75 点，跌幅 2.54%，創 2016 年 6 月份以來最大單日跌幅，同時，美國 10 年期國債殖利率也一度升破 2.85%。

2018 年開年以來，美國國債的殖利率就持續上升。不過金融市場的漲跌自有金融市場自身的運行規律來消化，只要不發生 2008 年那樣的金融危機，美股股、債市有些中等幅度的波動是可以接受的。

鮑威爾真正需要擔心、花大力氣解決的問題恐怕還是升息縮表的問題，據《第一財經》報導，美國財政部近日的一份檔稱，聯邦政府 2018 財年預計將繼續舉債近兆美元，幾乎是上一財年的 2 倍，也是近 6 年來最高水準。

美國國會預算辦公室表示，大幅增加舉債規模的原因是減稅導致政府稅收下降。這或將迫使未來幾年聯邦政府持續加大舉債規模。

目前，美國的債務總額已經高達 20.6 兆美元，而美國的國內生產總值為 19.78 兆美元，也就是說，債務和 GDP 比率為 104%。

先不說過高債務規模可能導致的「崩盤」風險，甫過去的 1 月份，債務上限問題就已導致了聯邦政府關門，未來面對越來越高的債務規模，美國兩黨之間的矛盾可能會越來越大，美國政府關門的頻率也有可能越來越高。

同時，對鮑威爾來說：聯邦政府持續擴大債務規模與 Fed 的縮表政策是矛盾的，因為美國國債大部分都由 Fed 所購買。Fed 的縮表政策未來如何選擇，考驗鮑威爾的智慧。

最後，在國際上，2 月 2 日，日本央行突然宣佈：將以 0.110% 的固定利率無限量收購 10 年日本國債。市場認為這將促使日元貶值，刺激日本出口，這也需要鮑威爾掌握的 Fed 作出應對。

不過有此一說，與其他美國總統相比，川普屬於「離經叛道」，而鮑威爾也不是傳統經濟學家出身，不知是不是川普的故意選擇。在這兩位「非傳統」人物的控制下，不知未來 Fed 會不會也作出些「離經叛道」，遠超市場想像的政策。