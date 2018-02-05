銀行等權重股發力 滬指低開高走重返20日線

周一，受歐美股市上周大跌影響，亞太股市早盤現集體下挫。滬深兩市早盤開盤集合競價紛紛低開逾1%，盤中在銀行、煤炭、鋼鐵、農業等板塊走強下，跌幅縮窄。午後滬指翻紅并震蕩走高，重回20日線上方，但創業板依舊在低位震蕩。滬指收報3487.50點，漲0.73%，成交額2522億。深成指收報10836.25點，跌0.81%，成交額1952億。創業板收報1688.27點，跌0.83%，成交額477億。

熱點方面，今日銀行板塊逆勢爆發，成都銀行(601838-CN)漲停、中信銀行(601998-CN)逼近漲停、甯波銀行(002142-CN)漲逾7%、光大銀行(601818-CN)等漲逾5%。另外，受一号文發布利好提振，智慧農業、生物育種、水利水電建設、化肥農藥等農業相關概念股逆市活躍。保險、券商等板塊也紛紛上揚。跌幅榜上，今日釀酒板塊繼續展開回調，山西汾酒(600890-CN)跌停，舍得酒業(600702-CN)等股跌逾9%。次新股、有色、旅遊等板塊跌幅亦位居前列。

目前A股在走弱後需要一段時間進行技術上的修複，這段時間投資者需謹防短期風險，但從A股曆史上看，節前後走勢通常較好，不排除本輪調整企穩後迎來春節紅包行情。

此外，低估值股票是今年不錯的投資機會，尤其是低估值的大藍籌股票，在中國A股與國際逐步接軌後，大市值藍籌股將逐步産生估值溢價，在IPO正常化後中小市值股票的估值溢價將消失甚至出現估值折價，目前這一趨勢仍在深化中，遠未結束。投資者應關注低PB低PE的國家核心資産，這些資産目前面臨價值重估，2018年就是填平估值窪地的填坑行情。

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