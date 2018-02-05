別自己嚇自己 基金經理人：美股漲那麼多 拉回只不過是短暫雜音

上周五美股崩跌，是兩年來多頭市場最糟糕的一天，但對某些基金經理人來說，和過去的漲幅相比，此次拉回整理，不過是短暫的市場雜音。

歐股周一持續大幅走低，市場賣壓仍然沈重，不過，M＆G 基金經理 Eric Lonergan 表示，和過去的漲幅相比，這實在算不了什麼，不過是新鮮空氣短暫的停頓，因為投資人正在思考如何進行投資組合。

Lonergan 說，如果投資人在過去 3、4 周內的獲利就高於以往 2 年的獲利，是不可能指望股市只飆高而不拉回的，所以這些波動性絕對是投資人意料中的。

美股去年漲了一整年，今年 1 月中旬，道瓊指數首度寫下 26000 點歷史新高，元月和標普 500 指數同創 2016 年 3 月以來單月最大漲幅。

美股元月中起盤旋在 26000 點歷史新高檔。

話雖如此，但道瓊指數上周五剛歷經 2016 年 6 月以來最大的拋售潮，企業業績雖仍在強勁成長，但投資人對通貨膨脹的擔憂卻也同時在蔓延。

Lonergan 說，目前市場面臨的風險是貼現率，利率預期升高以及債券殖利率的高漲，在周期性的經濟風險中，可能更要考慮的是做多債券還是做空債券？目前市場實際是做空債券的氣氛正在高漲。

在投資人愈來愈擔心通貨膨脹升高下，上周債券市場殖利率上漲，周五 10 年期美債殖利率已上漲至 2.85％，周三 30 年期美債殖利率甚至已經超過 3％，而一般來說，美債收益率上漲，意味著增加公司的借貸成本，對於股市來說是負面因子。