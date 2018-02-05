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台股盤後－美股重挫拖累 大跌179點摜破月線 拉近百點下影線釀反彈

美股重挫拖累，大跌179點摜破月線及11000點，拉近百點下影線釀反彈。(鉅亨網資料照)
美股重挫拖累，大跌179點摜破月線及11000點，拉近百點下影線釀反彈。(鉅亨網資料照)

台股今 (5) 日受到上周五美股大跌 665 點衝擊，新台幣早盤一度大貶 1.8 角，引爆賣盤急殺，開盤就摜破 11000 點整數大關，空方頗有直攻季線的企圖，指數最重下跌 271 點，不過隨著新台幣貶幅收斂，加上業績及題材股也陸續點火，指數跌幅縮小，但尾盤仍下跌 179.98 點，以 10946.25 點作收，成交值 1281.95 億元。

以中小型股為主的櫃買市場更是殺聲震天，早盤一度跌破 150 點及季線，通信網路及電子通路成為殺盤重心，中場過後跌幅也逐漸收斂，終場下跌 1.87 點，以 150.69 點作收，成交值 308.19 億元。

台股今天類股僅汽車類股逆勢抗跌，至於跌幅最重的則是光電類股，跌幅達 3.2%，玻陶跌幅也超過 3%，半導體、其他電子也下跌逾 2%，電器電纜、紡纖、電腦設備、航運、金融、其他類、電子零組件、電子通路、生醫、建材營造、化學生醫、化學、造紙等也跌逾 1%，橡膠、通信網路、食品、油電燃氣、鋼鐵、貿易百貨、觀光、資訊服務、水泥、電機機械、塑膠等也均下跌。

美股大跌，電子權值股也成為外資殺盤重心，其中股王大立光重挫 4.5%，也拖累先進光、亞光、玉晶光、聯一光、華晶科、揚明光、新鉅科、今國光、光燿科等二線光學股走弱。

台積電及鴻海跌幅也約在 2.5% 左右，壓抑凱鈺及世紀亮燈跌停，旺宏、世芯 - KY、統懋、茂達、華邦電、昂寶 - KY、威盛、茂矽、漢磊、義隆、凌陽、台半、創意等下跌逾 3%。

鴻家軍也因為母公司鴻海下挫，包括訊芯 - KY、GIS-KY、臻鼎 - KY、廣宇、京鼎、天鈺、榮創、台揚、群創、亞太電等下跌逾 1%。

金融股也受到金控雙雄富邦金及國泰金雙雙大跌拖累，包括元大金、中信金、台新金、永豐金、華南金、合庫金、新光金、開發金、兆豐金、玉山金也跌逾 1%。

至於上漲個股則相對分散，包括今天掛牌的時碩上漲 32%，富邦 VIX 也漲逾 16%，鈺邦、迎輝、佳大、世紀鋼、青雲、泰谷也均亮燈漲停。被動元件也因為凱美率續收到售廠款項，帶動九豪、禾伸堂、智寶等二線廠收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天雖然出現大跌，不過技術線型則是出現一根接近 100 點的下影線，根據往例，代表指數下檔還是相對有撐，如果今天晚上美股跌幅收斂，或是甚至有機會轉紅，預料明天的台股應該也有機會止穩。

 

 

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