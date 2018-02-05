專家：美國經濟目前無新亮點 今年升息3-4次可能性不大

曾任 Fed 達拉斯聯邦儲備銀行高級經濟學家兼政策顧問、現任香港中文大學 (深圳) 經濟管理學院助理院長兼副教授的王健，日前接受香港《文匯報》專訪時預計，美國聯準會 (Fed)2018 年升息 3-4 次的可能性不大。他認為，目前美國經濟沒有明顯的亮點，難以帶動美國經持續穩定增長。

王健表示，上世紀 90 年代互聯網產業興起和 2001-2006 年房地產快速發展，成為帶動美國經濟增長的重要亮點，尤其是房地產帶動經濟過熱，Fed 在 2005 年持續長周期升息。

但目前，美國經濟並沒有出現新的亮點，前 2 年美國率先開採出頁岩油導致油價下降，但是並沒有帶來良好的增長，導致國際油價一度暴跌。

儘管川普試圖吸引製造業回流，但是美國主要是高附加值產業，低附加值回流並不現實，一些回流企業增加機器人應用，這對提高就業幫助並不是特別大。

王健指出，與以前成為全球第一增長動力不同的是，目前，美國經濟對全球依賴度在增加，很多大型跨國公司，如來自中國、歐洲等跨國公司，當美元匯率變化較大時，它對美國企業將資產轉移回美國不利，因此，如果 Fed 升息頻率過大，經濟增長缺乏重要動力，導致美元升值越來越高，給許多美國大型跨國企業造成負面效果。

王健認為，美國今年將升息 2、3 次，因利率上升幅度有限，這對中國和全球影響並不大。

上世紀 80、90 年代美國追求自由貿易，現在則相反，而川普推行反全球化政策，今年美國與中國、歐盟、加拿大、墨西哥等貿易糾紛將增多。