2018年先進電池技術趨勢 PERC單晶優於PERC多晶、雙面漸漸取代單面

TrendForce(集邦科技) 綠能研究（EnergyTrend）最新「先進技術供應鏈發展報告」指出，在中國第三批領跑者計畫的效率指標引導下，業者致力提高模組瓦數表現，以增加獲取標案的機會，進而帶動 N 型電池等目前尚未成熟的次世代電池技術加速發展。

中國國家能源局日前正式公布 2017 年度（第三批）領跑者計畫的基地安排、基地規模與後續落實計畫的時間表，預計 2018 年底將有 5GW 的「應用領跑者」計畫併網，而 1.5GW 的「技術領跑者」則被要求在 2019 年 6 月 30 日併網。由於「技術領跑者」鼓勵「尚未量產化」的多元技術，且競標配分最高者為先進技術指標，這些措施都為次世代電池技術帶來了曙光。

EnergyTrend 指出，領跑者計畫實際上僅制定模組瓦數的最低門檻，業者若要順利得標，必須將產品做到高標的水準，因此業者除了提升 PERC、黑矽等 P 型電池技術之外，亦可透過雙面電池、半切、多柵線 (MBB) 等整合技術來達到高水平的表現。

P 型單晶 PERC 技術成熟，N 型更適用於技術領跑者

P 型 PERC 電池技術已進入大規模應用，2017 年 PERC 電池建置產能高達 42.38GW，較 2016 年的 16.27GW 成長 160.5%，單晶 PERC 電池的占比更超過 75%。

業者若要實現高標水準，目前以 P 型 PERC 技術作為主軸搭配其他上述整合技術應用，或者採用 N 型電池技術搭配雙面電池技術是最有機會的。

不過 N 型雙面、HJT、IBC 等技術仍屬於萌芽階段，且 N 型單晶矽晶圓目前售價仍高於 P 型單晶矽晶圓 20%~30% 以上，因此更適用於鼓勵未量產化技術的「技術領跑者」。

另外 P 型雙面 PERC 模組也是熱門的發展技術，對業者來說，可以用較小的投入成本，換取高報酬的效率提升。至於尚未普及的關鍵在於標準化的定義，也就是所謂「背面」相對應的功率瓦數，還有待廠商與第三方認證機構制定新規範。

展望 2018 年的先進電池技術發展，從性價比來看，PERC 單晶仍然是優於 PERC 多晶，雙面電池的發展會因為規範制定的標準化而逐漸取代單面電池，特別是 N 型雙面電池。此外，N 型電池類的次世代電池技術，透過「技術領跑者」的特製規格引領，預計將成為另一波主流趨勢。