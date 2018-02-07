沃旭加碼投資台灣 在彰化投入亞洲首個百萬瓦等級儲能計畫

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (7) 日宣布加碼投資，將在彰化縣建立百萬瓦 (MW) 等級的儲能先導計畫，沃旭能源表示，這項計畫將是台灣首個百萬瓦等級的儲能系統，採用鋰電池電子技術，整合產官學研各界資源，並優先與本地廠商合作，建立儲能研究與應用合作平台。

沃旭能源全球風力事業執行長 Martin Neubert 認為，台灣有極大潛力成為亞洲離岸風電先鋒，正如丹麥在歐洲離岸風電的地位，因此規劃在彰化建立亞洲第一個儲能計畫，他並指出，儲能科技未來不僅能加強電網效能和穩定性，更可加速再生能源供應端與使用端整合，是加速從傳統能源轉型成為綠色能源的催化劑。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 表示，此項儲能先導計畫將啟動產官學研合作平台，由彰化縣政府帶領選定儲能設備裝置地點及相關許可，台電協助設備併接電網，儲能電池設備及系統將優先採用在地供應商，並由工研院主導儲能研究規劃，讓彰化地區大專院校師生參與這項計畫，而彰師大將是第一所參加的彰化地區大學。



沃旭能源表示，這項儲能先導計畫可讓參與的台灣產官學研相關機構探索、測試並評估電池儲能系統未來在台灣的各種應用可能性，從研究計畫中獲得數據洞察，進一步了解儲能系統將如何協助台灣綠能轉型，並掌握儲能市場的硬體與服務商機。