【港股午評】半日跌不足600點 已優預期

上周五美國股市大跌666點，拖累今早大市表現已屬預期之內，甚至可以說預期理想。今早大市低開886點，並且失守32000點。不過其後大市跌幅逐步收窄，半日跌不多於600點，以及成功失復32000點，已是不俗表現。若期望大市可以在午後收復所有失地，根本是不設實際，目前只期望大市可以將跌幅逐一步收窄。

恆生指數中午收市報32022點，跌578點；國企指數中午收市報13314點，跌224點，成交額為972.11億元。

今早只有三隻恆指成份股可以逆市上升，分別為瑞聲科技(02018-HK)﹑中國旺旺(00151-HK)及中國聯通(00762-HK)，而三者均是從低位掉頭回升。有何啟示？瑞聲獲高盛將目標價上調一倍至198元，成為今日跑贏大市的催化劑。午後三者是否可以再追？相信就算縱有升幅亦有限，不宜在午後過份追取，保守一點為佳。

至於下跌的股份，想得到，說得出來的股份均受壓。既有騰訊控股(00700-HK)﹑也有匯豐控股(00005-HK)﹑內銀股及內險股。野村才發表報告，建議投資者可以多買內險股，哪應該如何處理？若投資者對內險股感興趣，不如再等待一會，待股價喘定時才撈底，總比考慮是否在午後買入博反彈為佳。

油股及油服股表現疲弱，一方面受到油價回落拖累，另一方面今日基本上所有類型股份均成為投資者沽貨對象，差別在跌幅多少。當然油股及油服股表現確實太疲弱，不建議沾手。

至於公用股及收租股今早表現疲弱，實在是不意外，畢竟美國國債孳息率上揚，對收租股及公用股產生負面影響，即公用股及收租股難以發揮防守作用。

2018年2月5日中午12時48分

文﹕張偉倫

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