電子購物業近7年平均成長7.4% 雙11到跨年銷售最旺

經濟部統計處今 (5) 日公布電子購物營業額統計，去年無店面零售業營業額 2387 億元，創下歷史新高，年增 4.8%，連續 11 年正成長，其中占 7 成的電子購物業營業額從 2011 年 1103 億元，去年攀升至 1695 億元，平均每年成長 7.4%，優於整體零售業 1.9% 及無店面零售業 5.6%，旺季則是落在每年 11 月到隔年 1 月，主要是受惠於雙 11、耶誕送禮、跨年派對及年貨採購等商機加持。

統計處指出，電子購物業包含網路購物及拍賣、電視購物、廣播及郵購等，是無店面零售業成長主力，近年網購市場快速成長，隨著網路購物蔚為潮流，加上行動化應用提升便利性，今年電子購物營收成長仍然可期。

電子購物業旺季落在 11-1 月。(圖：經濟部提供)

統計處表示，觀察近 3 年電子購物業營業額的淡旺季趨勢，每年旺季約落在 11 月至隔年 1 月間，除了因為氣候逐漸轉冷，帶動民眾對保暖商品需求外，各業者祭出年度雙 11 及雙 12 檔期，行銷手法推陳出新，加上耶誕送禮、跨年派對與年貨採購等商機加持，集中消費拉升業績達到最高峰。

淡季明顯落在 2 月份，主因受春節連續假期影響，民眾出遊機會增加，及宅配收送貨品也不如平日，造成消費者提前或遞延網購交易，營業額相對減少。

統計處指出，電子購物業在銷售商品結構上，2016 年以家庭器具類占 26.6% 為大宗；其次為資通訊商品占 21.1%，較 2015 年增加 8.4 個百分點最多，主因網購發展日漸成熟，消費者對高單價電子商品接受度提高；其餘各類占 1 成以上者包括衣著及服飾配件 (占 16.0%)；食品、飲料及菸酒類 (占 10.0%)。

統計處認為，「價格競爭激烈，毛利偏低」是電子購物業主要經營困境，2016 年業者經營上遭遇的困境，主要為「價格競爭激烈，致毛利偏低」占 70.7%，其次為「電商之間搶食市場」占 51.2%，「消費者需求多變」占 48.8%，「商品同質性及替代性高」占 34.1%。

其中「電商之間搶食市場」較上年增加 12.1 個百分點最多，顯示跨境電商逐漸興起，及各零售業者爭相投入電商大戰，造成競爭日益激烈。

統計處說，面對困境，電子購物業者對未來經營策略，期盼透過「擴充商品品項」、「創造商品差異化」及「提升服務機能」等策略，繼續帶動業績成長。

