美股期貨亞洲周一未見止跌 恐慌情緒恐進一步蔓延

過去幾年，當美股遭到拋售時，總能在周末過後重新穩定。不過這次未見到這個跡象。

據《彭博》報導，美國股指期貨連續第三天下跌，主要仍受薪資上漲及債券殖利率飆高等因素影響。到台北時間上午 11:08，3 月 E-mini 期貨盤，標普 500 指數下跌 0.4%，納斯達克 100 指數挫 0.3%，道瓊指數跌 0.7%。

AMP Capital Investors 分析師 Nader Naeimi 表示，在債券大幅拋售下，已經影響市場情緒，長久未見修正的大盤終將下挫，有可能跌 15%。他說，修正的幅度難以預期，不過由於基本面強勁，不太可能轉為熊市。

周一亞股重要股市均見下挫，日本、香港及菲律賓股市跌幅更超過 2%。

標普出現兩年來最大的單周跌幅 (圖: AFP)

美股當中，除波音 (Boeing Co.) 之外，道瓊成份股跌幅都至少超過 1%，標普 500 的 450 家公司也是如此。而最重要的原因，是薪資的漲幅，讓市場擔心美國聯準會將採取更強硬的立場，來對抗通膨，也讓美股 1 月的漲幅大減 3 分之 2。

上周之前，由於對川普減稅的樂觀情緒，推動股市估值漲至網路泡沫以來新高。

Solaris Asset Management 董事總經理 Tim Ghriskey 認為，即使基本面強勁，要是周五大跌後，美股周一仍無反彈，將引發更多的恐慌。如果情勢演變為投資人爭相出場，那麼將形成拋售潮，為經濟帶來更大風險。

美銀美林分析師 Michael Hartnett 在 2 日發表報告，指出「牛熊指標」 已經升至 8.6，觸發了賣出信號。不過他們認為跌幅不致過大，至 3 月底之前，標普 500 可能再跌 2.8%。