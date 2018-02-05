農曆年過得晚人力銀行：年後職缺估Q2才釋出

行政院主計總處公布最新數據，2017 年 GDP 成長率上修至 2.84%，創下 3 年來新高，景氣逐漸增溫，企業徵才意願也增加，根據人力銀行調查，公司企業每年平均的人員流動率 8.3%，有 3 成企業主認為年後是人才流失高峰，不過由於今年農曆年過得晚，職缺預估會在第一季末到第二季初才會開始釋出；此外，調查也顯示，對於想要留住人才的企業主來說，平均選擇加薪 2,802 元，加薪幅度約 7%。

馬上面臨年後轉職潮，根據 1111 人力銀行的調查發現，企業每年平均的人員流動率 8.3%，其中有近 3 成企業主認為農曆年後是企業人才流失高峰期，若是以一整年來看，人員流動率最高的產業分別是民生 / 服務業與資訊 / 科技業，若是單純從年後轉職來看，人才流失最明顯的則是百貨零售業。

人力銀行分析，年後轉職潮從求職端和企業端來看是會出現時間落差的，許多公司年後並不會立即開出職缺，再加上今年農曆春節時間較晚，職缺預估會在第一季末到第二季初才會發酵，特別是資訊 / 科技產業，以產業現況來說，年後還有獎金要結算，無論是轉職的人才或是企業職缺數，都要等到第二季才會達到高峰。

調查也發現，為了留才企業主最常採用的留才方式通通都跟薪資有關，最普遍的是加薪（占 30.5%），其次是高獎金（占 15.9%）、高年薪（占 14.1%），接下來才是升遷（占 12.2%），而會以加薪來留才的企業主，平均加薪 2,802 元，以主計總處公布的 1 到 11 月經常性薪資 39,899 元來計算，等於加薪 7%。

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