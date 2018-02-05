【大昌投顧】盤前分析－總體醫療器材市場趨勢為穩定成長



◆盤勢分析

1. 台股上週高檔震盪，量能也逐漸萎縮，在買氣不足下，也未再創高點表現，觀望氣氛相較濃厚，目前仍力守 11000 點整數關卡之上，最終週線以下跌 20.87 點作收。短線上月線見支撐，且趨勢上揚，量價未見失控，仍是偏多看待，惟短線均線反壓，將進入整理格局，籌碼面外資上週持續買超台股，依舊觀察外資動向。

2. 櫃買指數力守月線表現，惟上週有量價背離疑慮，雖然月、季線也是向上揚，多頭格局，但是量價未能同步下，中小型個股震盪可能相對劇烈，操作難度增加。

3. 金融指數上週持續跌勢，月線失守尚未站回，恐整理時間較長。電子指數上週高檔震盪收紅，位階相對強勢，但仍需觀察權值股的狀況，部分權值股不宜在破低較佳，而上週強勢族群有被動元件、PA、光學元件等。傳產類股則由塑化、生技等表現較佳。

4. 蘋果於上週公布相關財報，雖蘋果上季銷售表現優於市場預期，但在營收預測上相對保守，未來仍需持續觀察 iPhone X 的銷售量，若持續低迷，恐較不佳。

5. 根據全球市場研究機構 TrendForce 最新研究報告「2017 全球醫療器材市場動態回顧與 2018 年展望」中指出，全球醫療器材市場規模在 2017 年估計為 4,281 億美元，總體醫療器材市場趨勢為穩定成長。

