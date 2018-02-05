【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美減稅將擴大發債，以減少財政赤字，推升美長債利率創 3 年高位；加上葛林斯班警告，財政赤字上升 美股美債都將出現泡沫；谷歌母公司因稅改效應，稅務支出大增，上季表現不如預期，引發美科技股走弱，在消息面偏空下，2 日台股在食品、塑膠、航運、油電、光電、電子通路股挫逾 1% 下，開低走低，日線結束連二紅，終場加權指數收在 11126.23 點，下跌 34.02 點或 0.3%，成交額 1210.23 億元。 OTC 指數收在 152.56 點，下跌 0.31 點或 0.2%，成交額 311.72 億元。

僅管上季蘋果財報繳出亮麗成績，營收及獲利皆超乎預期，不過上季 iPhone 銷量衰退 1%，本季營收預估低於預期，仍使得股價王很受傷，所幸其他蘋概股仍表現不錯，被動元件及紙漿將漲價消息，對大盤有收斂跌幅作用，使得 2 日台股僅小幅失守五日線，表現略勝日韓股市，惟因年關將近，內資加強結帳，大盤周量縮水逾 14%，周線連二黑。考量外資期現貨偏空操作，內資亦走結帳行情，封關前成交量恐續縮，預期大盤短線將於五日線附近整理，不過，中經院公布 1 月製造業 PMI 指數升至 59，為連 23 個月擴張，經濟表現仍佳，加上中長期均線仍上揚，下檔支撐不弱，若遇爆量長黑，可低接去年財報佳，今年成長性優的個股波段操作。

