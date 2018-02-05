【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆年節長假將至，台股量縮小跌

蘋果公布財報，盤後股價大漲，但未能激勵台股走強，而年節長假將至，市場成交量略顯不振，台股一度重挫近 90 點，台積電、鴻海兩大型權值股擔任撐盤要角，加權指數收盤下跌逾 34 點。終場台指期下跌 44 點 (-0.39%)，逆價差 10.23 點，電子期下跌 0.25 點 (-0.05%)，逆價差 0.12 點，金融期下跌 4.4 點 (-0.36%)，逆價差 4.11 點，非金電期下跌 142 點 (-1.11%)，逆價差 23.26 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1073 口，淨空單部位 877 口；投信淨空單增加 253 口，淨空單部位 35597 口；外資淨多單減少 3903 口，淨多單部位 44044 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線黑 K 棒，指數持續在週均線附近震盪整理，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1199 億元，外資上市現貨賣超金額約 4.40 億元，期貨未平倉淨多單 44044 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.79 變動到 1.68，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,400 點，賣權下移到 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 208,760 口。

